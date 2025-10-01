Σεισμός στις Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 69 οι νεκροί

Δραματική αύξηση των νεκρών μετά τον σεισμό μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τις κεντρικές Φιλιππίνες.

Ο αριθμός των νεκρών από το σεισμό έφτασε τους 69, δήλωσε σήμερα ένας αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας.

Ο αναπληρωτής διοικητής της πολιτικής προστασίας Ράφι Αλεξάντρο δήλωσε στη διάρκεια μιας ενημέρωσης ότι ο αριθμός παραμένει «ρευστός», καθώς περισσότερες αναφορές φτάνουν από τους διασώστες.

Ο σεισμός έπληξε περιοχή βόρεια του νησιού Σέμπου την Τρίτη στις 21.59 τοπική ώρα (15.59 ώρα Ελλάδας), προκαλώντας ζημιές σε κτίρια και δρόμους και διακοπές ρεύματος. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε περίπου 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της πόλης Καλάπε, στην επαρχία Μποχόλ που έχει περίπου 33.000 κατοίκους.

Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων ακύρωσε την προειδοποίηση για τσουνάμι, λέγοντας ότι «οι επιπτώσεις λόγω μικρών διαταραχών της στάθμης της θάλασσας έχουν σε μεγάλο βαθμό περάσει».

Η πόλη Μπόγκο και άλλες πληγείσες πόλεις και δήμοι έχουν κηρύξει «κατάσταση καταστροφής» καθώς αξιολογούν τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον σεισμό.