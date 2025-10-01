Επανεκλογή για την Δέσποινα Χατζηβασιλείου στην θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Η Δέσποινα Χατζηβασιλείου επανεκλέχθηκε τη Τρίτη 30 Μαρτίου στη θέση της Γενικής Γραμματέως της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE), και θα αναλάβει τη δεύτερη πενταετή θητεία της από την 1η Μαρτίου 2026.

Σε δήλωσή της προς τα μέλη της Συνέλευσης, τόνισε ότι η διακομματική στήριξη αποτελεί για εκείνη τιμή και ταυτόχρονα σοβαρή ευθύνη. Ευχαρίστησε το προσωπικό της PACE για την εξαιρετική δουλειά του και δεσμεύθηκε να συνεχίσει να εργάζεται με πάθος και αφοσίωση, ώστε να ενισχύσει τη φωνή και τον αντίκτυπο της Συνέλευσης.

Η πορεία και ηγεσία της

Η Χατζηβασιλείου, πρώτη γυναίκα που ανέλαβε τη θέση το 2021, έχει επικεντρωθεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της PACE, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και τεχνητή νοημοσύνη, στην προώθηση της ισότητας των φύλων και στην ενίσχυση εποικοδομητικού διαλόγου με την Επιτροπή Υπουργών και τον Γενικό Γραμματέα.

Γεννημένη στην Αθήνα το 1967, είναι Διδάκτωρ Νομικής με εξειδίκευση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ξεκίνησε την καριέρα της στο Συμβούλιο της Ευρώπης το 1993. Σήμερα ηγείται μίας ομάδας περίπου 90 υπαλλήλων, επιβλέπει τη λειτουργία της Συνέλευσης και διασφαλίζει την ορθή διεξαγωγή των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, σημειώνοντας ένα ιστορικό ορόσημο ως η πρώτη γυναίκα και το πρώτο ελληνικό στέλεχος στη θέση αυτή από το 1949.

Πηγή: ΕΡΤ