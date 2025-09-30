Αντιδράσεις στο Ευρωκοινοβούλιο για πρόταση απαγόρευσης του χιτζάμπ

Ένας ευρωβουλευτής ξεκίνησε εκστρατεία για την απαγόρευση της χρήσης του χιτζάμπ και άλλων ισλαμικών μαντηλιών κεφαλής από εργαζομένους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με email που διανεμήθηκε σε όλα τα μέλη του Σώματος την Τρίτη.

Ο Τσάρλι Βέιμερς, επικεφαλής της αντιπροσωπείας των Σουηδών Δημοκρατών στην πολιτική ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR), κάλεσε τους συναδέλφους του να υπογράψουν αίτημα για την απαγόρευση της χρήσης «χιτζάμπ, νικάμπ ή άλλων ισλαμικών μαντηλιών κεφαλής από υπαλλήλους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, καθώς και από εξωτερικούς συνεργάτες που εργάζονται σε χώρους της Ένωσης».

Μόλις συγκεντρωθούν οι υπογραφές, το αίτημα θα σταλεί στην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, έως το τέλος της ημέρας, την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το email.

Τα επιχειρήματα υπέρ

Στην επιστολή του, ο Βέιμερς αναφέρει ότι «η απαγόρευση θα ενισχύσει την αμεροληψία, την ισότητα και τον οικουμενικό χαρακτήρα της δημόσιας υπηρεσίας εντός της Ένωσης, θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ της ενδυνάμωσης όλων των γυναικών που ζουν υπό ισλαμική καταπίεση και θα διασφαλίσει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λειτουργεί ως ουδέτερο παράδειγμα για τα κράτη-μέλη, την κοινωνία των πολιτών και άλλους διεθνείς οργανισμούς».

Επιπλέον, επικαλείται πρακτικούς λόγους: «Ενδύματα που καλύπτουν κεφάλι και λαιμό δυσκολεύουν τους ελέγχους ασφαλείας και την ταυτοποίηση, προσθέτοντας κινδύνους που δεν υπάρχουν όταν μικρότερα θρησκευτικά σύμβολα φοριούνται διακριτικά».

Οι αντιδράσεις

Ωστόσο, άλλοι ευρωβουλευτές απορρίπτουν την πρόταση.

Ο Μάρτιν Σίρντεβαν, συμπρόεδρος της ομάδας της Αριστεράς, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «τίποτα περισσότερο από μια ισλαμοφοβική απόσπαση προσοχής». Όπως σημείωσε, «αντί να αντιμετωπίζουν τις πραγματικές προκλήσεις των Ευρωπαίων — την αυξανόμενη ανισότητα, την κλιματική κρίση, την επισφάλεια στη στέγαση και τη διάβρωση των εργασιακών δικαιωμάτων — οι ακροδεξιοί πολιτικοί στοχοποιούν την ένδυση των μουσουλμάνων γυναικών για να καλλιεργήσουν φόβο και διχασμό».

Η Χάνα Χαλούλ Μούρο, ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, δήλωσε «σοκαρισμένη» από την πρόταση, κατηγορώντας την επιστολή ότι «επιτίθεται στις εργαζόμενες γυναίκες και είναι γεμάτη μίσος, σεξισμό και ισλαμοφοβία».

«Είναι ντροπή να βλέπουμε μια επίθεση στην ελευθερία της θρησκείας —ένα οικουμενικό δικαίωμα— εντός των ευρωπαϊκών θεσμών», πρόσθεσε. «Βρισκόμαστε εδώ για να δώσουμε το καλό παράδειγμα· αυτό σίγουρα δεν είναι η Ευρώπη των αξιών».

Το ευρύτερο πλαίσιο

Οι Σουηδοί Δημοκράτες έχουν ήδη ιστορικό αντιισλαμικών θέσεων στη Σουηδία, καθώς έχουν ζητήσει στο παρελθόν την απαγόρευση ανέγερσης νέων τεμενών και την κατεδάφιση υφιστάμενων.

Χώρες της ΕΕ όπως η Γαλλία, η Ολλανδία και η Αυστρία έχουν ήδη εφαρμόσει απαγορεύσεις για ενδύματα που καλύπτουν το πρόσωπο σε δημόσια κτίρια. Ωστόσο, η απαγόρευση του χιτζάμπ —που καλύπτει μόνο το κεφάλι και όχι το πρόσωπο— παραμένει αμφιλεγόμενο ζήτημα σε πολλές χώρες.

«Προς το παρόν είναι μια προσωπική πρωτοβουλία, αλλά αναμένω ευρεία υποστήριξη», δήλωσε ο Βέιμερς στο POLITICO, όταν ρωτήθηκε εάν η ομάδα του ECR στηρίζει την πρότασή του.

Εκπρόσωπος της Μετσόλα και εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αρνήθηκαν να σχολιάσουν, ενώ και εκπρόσωπος της ECR δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για δήλωση.

