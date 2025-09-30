Logo Image

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε νέα ενισχυμένη δύναμη καταστολής των συμμοριών στην Αϊτή

REUTERS/Ralph Tedy Erol/File Photo

Η ενισχυμένη αποστολή που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ θα έχει στόχο την εξασφάλιση της χώρας από την κυριαρχία των συμμοριών.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε ψήφισμα για τη μετατροπή μιας αποστολής ασφαλείας στην Αϊτή σε μεγαλύτερη, ολοκληρωμένη στρατιωτική δύναμη.

Η συγκεκριμένη ενισχυμένη στρατιωτικά αποστολή που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ θα έχει στόχο την εξασφάλιση της χώρας, η οποία εδώ και καιρό συνταράσσεται από την κυριαρχία των συμμοριών.

«Με αυτήν την ψηφοφορία για τη μετατροπή της αποστολής υποστήριξης πολυεθνικής ασφάλειας στη νέα δύναμη καταστολής των συμμοριών, μια αποστολή πέντε φορές μεγαλύτερη από την προηγούμενη η διεθνής κοινότητα μοιράζεται το βάρος», δήλωσε ο συνυπογράφων του ψηφίσματος, απεσταλμένος της Ουάσινγκτον στον ΟΗΕ, Μάικ Βαλτς.

