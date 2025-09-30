Υεμένη: Οι Χούθι απειλούν ότι θα πλήξουν μεγάλους εξαγωγείς πετρελαίου των ΗΠΑ

Οι Χούθι της Υεμένης θα στοχεύσουν αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Exxon Mobil και Chevron, παρά την προηγούμενη εκεχειρία που συμφωνήθηκε με την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να μην επιτεθούν σε πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ και πλέουν στην Ερυθρά Θάλασσα και στον ευρύτερο Κόλπο του Άντεν, αναφέρει η τρομοκρατική ομάδα που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Το Κέντρο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων (HOCC) με έδρα τη Σαναά, το οποίο λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των δυνάμεων των Χούθι και των εμπορικών ναυτιλιακών εταιρειών και συνδέεται με τον στρατό των Χούθι, επιβάλλει κυρώσεις σε 13 αμερικανικές εταιρείες, εννέα στελέχη και δύο πλοία.

Οι οντότητες που έχουν οριστεί από τους Χούθι «θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την αρχή της αντιπαράθεσης», αναφέρει το HOCC στην ιστοσελίδα του σχετικά με το τι θα κάνει σε σχέση με όσους θεωρούνται ότι υπόκεινται στις κυρώσεις τους.

Η ανακοίνωση αποτελεί μια προειδοποίηση ότι οι εταιρείες, στις οποίες περιλαμβάνονται επίσης οι ConocoPhillips και Diamond S Shipping, θεωρούνται εχθρικές οντότητες που είναι ανοιχτές σε επιθέσεις.

Οι εταιρείες δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

Πηγή: Times of Israel