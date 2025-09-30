Ζελένσκι: «Κρίσιμη» κατάσταση καθώς ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια είναι εκτός δικτύου ηλεκτροδότησης για μια εβδομάδα

Για «κρίσιμη» κατάσταση και πιθανή απειλή ατυχήματος προ ειδοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλώντας για τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή και είναι εκτός δικτύου ηλεκτροδότησης για επτά συνεχόμενες ημέρες.

«Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Λόγω των ρωσικών επιθέσεων, ο σταθμός έχει αποκοπεί από το ηλεκτρικό δίκτυο και την παροχή ρεύματος. Τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα από γεννήτριες ντίζελ», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Οι Ρώσοι είναι αυτοί που εμποδίζουν την επισκευή των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας προς τον σταθμό και την αποκατάσταση της βασικής ασφάλειας εξ αιτίας των συνεχιζόμενων επιθέσεων τους. Και αυτό αποτελεί απειλή για όλους», πρόσθεσε ο Ουκρανός Πρόεδρος.