Κόσμος

Πέντε νεκροί από σεισμό 6,9 Ρίχτερ στις κεντρικές Φιλιππίνες

Προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια και δρόμους και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από το σεισμό μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλόνισε τις κεντρικές Φιλιππίνες, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

«Έχουμε πέντε επιβεβαιωμένους θανάτους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αστυνομικός διοικητής της περιοχής Σαν Ρεμίτζο, προσθέτοντας ότι δεν είχε άμεσες λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα των θυμάτων.

Ο σεισμός έπληξε περιοχή βόρεια του νησιού Σέμπου την Τρίτη στις 21.59 τοπική ώρα (15.59 ώρα Ελλάδας), προκαλώντας ζημιές σε κτίρια και δρόμους και διακοπές ρεύματος.

Η τοπική σεισμολογική υπηρεσία προειδοποίησε νωρίτερα για πιθανή «μικρή άνοδο της στάθμης της θάλασσας» και προέτρεψε τους κατοίκους των κεντρικών νησιών Λέιτε, Σέμπου και Μπιλιράν να «μείνουν μακριά από την παραλία και να μην μεταβούν στην ακτή». Όμως το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού δήλωσε ότι δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι από αυτόν τον σεισμό και ότι «δεν χρειάζεται η λήψη μέτρων».

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε περίπου 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της πόλης Καλάπε, στην επαρχία Μποχόλ που έχει περίπου 33.000 κατοίκους.

