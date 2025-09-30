Πόσο fit πρέπει να είναι ένας Αμερικανός Στρατηγός;

Σε τόνο, πνεύμα και φρασεολογία, τα επιτιμητικά σχόλια του υπουργού Άμυνας (και οσονούπω Πολέμου) των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, για τη φυσική κατάσταση των Αμερικανών στρατηγών ήταν μάλλον πρωτοφανή.

Ο Χέγκσεθ επέκρινε τους «χοντρούς στρατηγούς» και ό, τι άλλο, κατά τη γνώμη του, οδήγησαν το αμερικανικό στράτευμα σε «δεκαετίες παρακμής» ζητώντας μάλιστα από τους στρατηγούς να παραιτηθούν εάν δεν υποστηρίξουν την ατζέντα του.

«Είναι εντελώς απαράδεκτο να βλέπουμε χοντρούς στρατηγούς και ναυάρχους στις αίθουσες του Πενταγώνου», ήταν μία από τις φράσεις του Χέγκσεθ.

Πόσο fit πρέπει όμως να είναι ένας Αμερικανός στρατηγός;

Τα πρότυπα των τεστ στα οποία υποβάλλονται οι υψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι είναι «ηλικιακά προσαρμοσμένα ώστε η απόδοση να προσαρμόζεται ανάλογα με τις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.

Έτσι, ο χρόνος εκτέλεσης μιας άσκησης μπορεί να είναι μεγαλύτερος για τους μεγαλύτερους σε ηλικία που δοκιμάζονται σε αυτή.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών διατηρούν ξεχωριστά πρότυπα φυσικής κατάστασης σε όλους τους κλάδους των υπηρεσιών τους, ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε δύναμης.

Από το 2025, οι απαιτήσεις ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ του Στρατού Ξηράς, του Ναυτικού, της Πολεμικής Αεροπορίας και της Διαστημικής Δύναμης.

Πεζικό

Ο Στρατός των ΗΠΑ υιοθέτησε επίσημα το Army Fitness Test (AFT) ως την επίσημη δοκιμασία από την 1η Ιουνίου 2025, αντικαθιστώντας το Army Combat Fitness Test. Το AFT αποτελείται από πέντε ‘αγωνίσματα’: Αρση Βαρών, πους-απς, τρέξιμο με βάρη στα πόδια, κοιλιακούς και δρόμος δύο μιλίων. Οι εν ενεργεία στρατιώτες σε 21 καθορισμένες ειδικότητες μάχης πρέπει επιπλέον να πληρούν το αυστηρότερο πρότυπο φυσικής κατάστασης.

Ναυτικό

Το τεστ φυσικής κατάστασης του Ναυτικού αποτελείται από κάμψεις, ασκήσεις σανίδας και ένα αγώνισμα αντοχής όπως κολύμβηση ή τρέξιμο.

Πολεμική Αεροπορία

Η δοκιμασία φυσικής κατάστασης της Πολεμικής Αεροπορίας έχει τρία βασικά μέρη, πέρα από τον λόγο μέσης προς ύψος: τρέξιμο 1,5 μιλίου, κοιλιακούς και κάμψεις. Για μάχιμες θέσεις υπάρχουν πιο αυστηρές απαιτήσεις.

Το 2026, οι αεροπόροι θα αρχίσουν να υποβάλλονται σε αξιολογήσεις φυσικής κατάστασης κάθε έξι μήνες, συμπεριλαμβανομένης μιας ετήσιας δοκιμασίας τρεξίματος δύο μιλίων, με το τρέξιμο να μετράει για το 50% της συνολικής βαθμολογίας.

Διαστημική Υπηρεσία (U.S. Space FORCE)

Όταν η Διαστημική Δύναμη ιδρύθηκε το 2019, βασίστηκε στα πρότυπα φυσικής κατάστασης της Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία περιλάμβαναν κάμψεις, τρέξιμο 1,5 μιλίου και σανίδα (planking). Σύμφωνα με ιστοσελίδα της Διαστημικής Δύναμης στις αρχές του 2020, ξεκίνησε η ανάπτυξη μιας υπηρεσιακά ειδικής ικανότητας ανθρώπινης απόδοσης για τους Guardians — η Ολιστική Προσέγγιση Υγείας, η οποία αποτελείται από:

Συνεχή φυσική άσκηση

Με πληροφορίες από Reuters