Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι «δεν είναι πρόθυμοι» να δεχτούν σημαντικές αλλαγές στο ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι είναι απρόθυμοι να αποδεχτούν σημαντικές αλλαγές στην πρόταση της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, καθώς η Χαμάς εξετάζει την απάντησή της στο ισχύον πλαίσιο στη Ντόχα, αναφέρει το Channel 12.

Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο ισραηλινό δίκτυο ότι ενώ είναι ανοιχτοί στη διαπραγμάτευση περιορισμένων αλλαγών – όπως το χρονοδιάγραμμα και οι λεπτομέρειες της αποχώρησης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων ή η ακριβής διαδικασία αφοπλισμού της Χαμάς – ριζικές αλλαγές δεν θα γίνουν δεκτές.

Μια ισραηλινή πηγή τόνισε ομοίως στο Channel 12 ότι «το Ισραήλ υποστηρίζει το πλαίσιο. Δεν είναι ανοιχτό σε διαπραγμάτευση εκτός από ορισμένα τεχνικά ζητήματα».

Πηγή: Times of Israel