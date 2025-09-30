Σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ έπληξε το νησί Ιάβα της Ινδονησίας

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών του κύριου νησιού της Ινδονησίας, της Ιάβας, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία.

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε γύρω στις 11:49 μ.μ. τοπική ώρα (16:49 GMT), βρισκόταν περίπου 156 χιλιόμετρα ανατολικά της Σουραμπάγια, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ινδονησίας. Το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίστηκε στα 3,9 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την USGS.

Δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα ή υλικές ζημιές.

Ο σεισμός έγινε αισθητός γύρω από την πόλη Σιντοάρτζο της ανατολικής Ιάβας, όπου κατέρρευσε ένα ισλαμικό σχολείο μια μέρα νωρίτερα, σκοτώνοντας τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, με τους διασώστες να αγωνίζονται ακόμα να σώσουν δεκάδες θύματα παγιδευμένα κάτω από σωρούς από τσιμεντένια ερείπια.

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν επηρεάστηκε η επιχείρηση διάσωσης από τον σεισμό.