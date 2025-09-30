ΛΔ Κονγκό: Σε θάνατο καταδικάστηκε ο πρώην πρόεδρος Ζοζέφ Καμπιλά

Στρατοδικείο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό καταδίκασε σε θάνατο τον πρώην πρόεδρο της χώρας Ζοζέφ Καμπιλά, κρίνοντάς τον ένοχο για σειρά εγκλημάτων, μεταξύ των οποίων και για εγκλήματα πολέμου.

Ο αντιστράτηγος Ζοζέφ Μουτόμπο Καταλαγί, που προήδρευε του στρατοδικείου στην Κινσάσα, ανακοίνωσε ότι ο πρώην πρόεδρος καταδικάστηκε ερήμην για εγκλήματα όπως προδοσία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ανθρωποκτονία, σεξουαλική επίθεση, βασανιστήρια και ανταρσία.

Ο Καμπιλά παρέμεινε στην εξουσία επί σχεδόν δύο δεκαετίες και παραιτήθηκε μόνο αφού ξέσπασαν βίαιες διαδηλώσεις εναντίον του. Από τα τέλη του 2023 ζει κατά κύριο λόγο στη Νότια Αφρική, αν και εμφανίστηκε τον περασμένο Μάιο στην πόλη Γκόμα του ανατολικού Κονγκό, που ελέγχεται από τους αντάρτες.

Ο 54χρονος γιος του Λοράν-Ντεζιρέ Καμπιλά, του αντάρτη που ανέτρεψε τον δικτάτορα Μομπούτου Σέσε Σέκο, κληρονόμησε την εξουσία τη ΛΔ του Κονγκό μετά τη δολοφονία του πατέρα του, τον Ιανουάριο του 2001. Τότε ήταν μόλις 29 ετών και, με τη διστακτική φωνή του «έδινε αρχικά την εντύπωση ότι ήταν ασήμαντος», ανέφερε ο Βέλγος ιστορικός Νταβίντ Φαν Ρόιμπρουκ σε ένα βιβλίο αναφοράς για το Κονγκό.

Το 2019, αφού ολοκλήρωσε δύο θητείες, ο Ζοζέφ Καμπιλά παράδωσε την προεδρία στον σημερινό πρόεδρο Φέλιξ Τσισεκέντι, διατηρώντας το αξίωμα του ισόβιου γερουσιαστή και διαθέτοντας κοινοβουλευτική ασυλία. Το 2023 εγκατέλειψε τη χώρα και κατά καιρούς εμφανιζόταν στη Νότια Αφική ή τη Ναμίμπια.

Αφού έμεινε επί αρκετά χρόνια στο περιθώριο, στα τέλη Μαΐου επανεμφανίστηκε στην Γκόμα, πόλη που ελέγχεται από τους αντικυβερνητικούς αντάρτες της οργάνωσης Μ23. Λίγες ημέρες αργότερα, σε μια σπάνια ομιλία του, είπε ότι «η δικτατορία πρέπει να τελειώσει» στη ΛΔ του Κονγκό και ότι ο ίδιος ήταν έτοιμος να αναλάβει τις υποχρεώσεις του.

Αυτή η σύντομη επιστροφή ανησύχησε την Κινσάσα, εν μέσω της αστάθειας λόγω των συγκρούσεων στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Με αίτημα της κυβέρνησης, η ασυλία του άρθηκε και παραπέμφθηκε ερήμην στο στρατοδικείο για εσχάτη προδοσία.