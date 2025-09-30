Σχέδιο Τραμπ για την Γάζα: Η νίκη του Νετανιάχου στα παρασκήνια, που προκάλεσε οργή

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε την κατάσταση ως απλή: το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και οι Άραβες εταίροι τους συμφώνησαν σε ένα τελικό σχέδιο για ειρήνευση στην Γάζα, με τη Χαμάς να πρέπει να το αποδεχτεί ή να έρθει αντιμέτωπη με την καταστροφή -σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις του Αμερικανού και του Ισραηλινού προέδρου.

Ωστόσο, το σχέδιο που παρουσίασαν από τον Λευκό Οίκο, Τραμπ και Νετανιάχου, τη Δευτέρα, μετά από απαίτηση του δεύτερου, περιείχε σημαντικές αλλαγές σε σχέση με όσα είχαν συμφωνήσει οι ΗΠΑ και η ομάδα αραβικών και μουσουλμανικών χωρών. Το γεγονός προκάλεσε την οργή των τελευταίων, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των διαπραγματεύσεων και μίλησαν στο Axios.

Οι τροποποιήσεις

Ο Νετανιάχου κατάφερε να επιτύχει αρκετές τροποποιήσεις στο κείμενο, ιδίως όσον αφορά τους όρους και το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησης του Ισραήλ από τη Γάζα.

Ειδικότερα, η νέα πρόταση συνδέει την αποχώρηση με την πρόοδο της αποστρατιωτικοποίησης της Χαμάς και δίνει στο Ισραήλ δικαίωμα βέτο επί της διαδικασίας.

Επίσης, ακόμη και αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις και ολοκληρωθούν οι τρεις φάσεις της αποχώρησης, οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν εντός μιας ζώνης ασφαλείας στη Γάζα «μέχρι η Γάζα να είναι επαρκώς ασφαλής από οποιαδήποτε αναζωπύρωση της τρομοκρατικής απειλής».

Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει επ’ αόριστον.

Αξιωματούχοι από τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο, την Ιορδανία και την Τουρκία εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους, με τους Καταριανούς μάλιστα, να προσπαθούν να πείσουν την κυβέρνηση Τραμπ να μην ανακοινώσει το σχέδιο τη Δευτέρα, κάτι που δεν βρήκε ευήκοα ότα από τον Λευκό Οίκο, με τον Αμερικανό πρόεδρο να κάνει το δικό του, ασκώντας εμμέσως πιέσεις για να γίνει αποδεκτό.

Οκτώ χώρες εξέδωσαν κοινή δήλωση με την οποία χαιρέτισαν την ανακοίνωση χωρίς όμως να εκφράσουν την πλήρη υποστήριξή τους, ενώ η Ντόχα, ενημέρωσε τις ενδιαφερόμενες χώρες ότι θα πραγματοποιήσει περαιτέρω συζητήσεις με τις ΗΠΑ σχετικά με τις λεπτομέρειες, σύμφωνα με μια πηγή.

«Ξέρετε τον Πρόεδρο Τραμπ… θα πιέσει τους πάντες»

Από την πλευρά του, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε τη Δευτέρα στο Fox News ότι το σχέδιο Τραμπ έχει ευρεία υποστήριξη στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. «Έχουμε μεγάλη αποδοχή. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν; Ναι. Αλλά, ξέρετε τον Πρόεδρο Τραμπ… θα πιέσει τους πάντες», ομολόγησε.

Τα θετικά για την Χαμάς

Παρόλα αυτά, ανώτερος Αραβας αξιωματούχος που συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις παραδέχτηκε ότι, ενώ ο Νετανιάχου κατάφερε να αλλάξει το κείμενο, αυτό εξακολουθεί να περιέχει πολλά θετικά στοιχεία για τους Παλαιστινίους, πέραν τον αυτόν καθ αυτόν τερματισμό των σφαγών.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο του Τραμπ

αποκλείει την βίαιη εκτόπιση των Παλαιστινίων από τη Γάζα, καθώς και οποιαδήποτε μόνιμη ισραηλινή κατοχή της περιοχής.

Αποκλείει επίσης την προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ.

από το Ισραήλ. Υπόσχεται αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Προβλέπει την υποστήριξη της κυβέρνησης Τραμπ για μια «αξιόπιστη πορεία προς την αυτοδιάθεση και την κρατική υπόσταση της Παλαιστίνης» και δεσμεύει τις ΗΠΑ να επαναλάβουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων.

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς χαιρέτισε τις «προσπάθειες του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο» και εξέφρασε «την εμπιστοσύνη του στην ικανότητά του να βρει μια οδό προς την ειρήνη».

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική δήλωση, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Παλαιστινιακή Αρχή απέρριψε κατηγορηματικά το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Πότε αρχίζουν οι 72 ώρες;

Σύμφωνα με τον σχέδιο Τραμπ, «εντός 72 ωρών από τη δημόσια αποδοχή της συμφωνίας από το Ισραήλ, όλοι οι όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, θα επιστραφούν». Δεν είναι σαφές εάν η αποδοχή του σχεδίου από τον Νετανιάχου το απόγευμα της Δευτέρας ξεκίνησε την αντίστροφη μέτρηση.

Πάντως, ακόμη και αν η Χαμάς ανταποκριθεί θετικά, αναλυτές εκτιμούν ότι η επίτευξη τελικής συμφωνίας πιθανότατα θα διαρκέσει πολύ περισσότερο από τρεις ημέρες.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ δηλώνουν ότι ευελπιστούν οι αραβικές και μουσουλμανικές χώρες να πιέσουν τη Χαμάς να αποδεχτεί. Ορισμένοι ισχυρίστηκαν ότι υπάρχουν ενδείξεις πως ορισμένοι ηγέτες της είναι διατεθειμένοι να το δεχτούν.

Εντωμεταξύ «τρέχει» το τελεσίγραφο των 4 ημερών του Αμερικανου προέδρου προς την οργάνωση, διαφορετικά «θα υπάρξει ένα πολύ θλιβερό τέλος»