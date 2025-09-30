Logo Image

Εγιάλ Ζαμίρ: H επίθεση στη Γάζα οδηγεί σε «νέες ευκαιρίες»

EPA/ABIR SULTAN

Πραγματοποίησε περιοδεία στην Πόλη της Γάζας

Ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων(IDF), αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι ο στρατός δίνει ευελιξία στην ηγεσία του Ισραήλ «σε οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τη διεξαγωγή της εκστρατείας».

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια περιοδείας στην Πόλη της Γάζας, μαζί με τον αρχηγό της Νότιας Διοίκησης, Υποστράτηγο Γιανίβ Ασόρ, τον Γενικό Εισαγγελέα του Στρατού, Υποστράτηγο Γιφάτ Τομέρ-Γερουσάλμι, τον διοικητή της 162ης Μεραρχίας, Ταξίαρχο Σαγκίβ Νταχάν και άλλους αξιωματικούς.

Ο Ζαμίρ, κατά τη διάρκεια συνάντησης, τόνισε ότι η συνεχιζόμενη επίθεση στην Πόλη της Γάζας «οδηγεί σε νέες ευκαιρίες και μας φέρνει πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων του πολέμου».

«Πρέπει να συνεχίσουμε να διαπρέπουμε στη στρατιωτική δράση και να ηγούμαστε με επαγγελματισμό. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Ένοπλες Δυνάμεις θα επιτρέψουν στο πολιτικό κλιμάκιο ευελιξία σε οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τη διεξαγωγή της εκστρατείας», προσθέτει ο Ζαμίρ, σύμφωνα με σχόλια που παρείχε ο στρατός.

Πηγή: Times of Israel 

