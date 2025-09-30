Πρωθυπουργός του Κατάρ: Το αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, απαιτεί «διευκρίνιση και συζήτηση»

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ Αλ Θάνι, δήλωσε στο Al Jazeera ότι η αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, όπως περιγράφεται στο σχέδιο του Λευκού Οίκου για τον τερματισμό του πολέμου, απαιτεί «διευκρίνιση και συζήτηση».

Και πρόσθεσε, ωστόσο, ότι ο τερματισμός του πολέμου είναι «μια σαφής ρήτρα στο σχέδιο».

Ακόμη, ο Αλ Θάνι είπε ότι μια μεταπολεμική κυβέρνηση της Γάζας αναφέρεται στο σχέδιο και αυτό θα είναι θέμα συζήτησης με τους Αμερικανούς, αλλά «δεν έχει καμία σχέση με το Ισραήλ».

«Το σχέδιο βρίσκεται στα αρχικά του στάδια και χρειάζεται ανάπτυξη. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια πορεία που να διασφαλίζει τα δικαιώματα των Παλαιστινίων», προσθέτει.

Πηγή: Times of Israel