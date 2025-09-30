Logo Image

Η Ρωσία έπληξε το Ντνίπρο – Ένας νεκρός και 20 τραυματίες

Κόσμος

Η Ρωσία έπληξε το Ντνίπρο – Ένας νεκρός και 20 τραυματίες

Ήταν μια από τις σπάνιες επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Ρώσοι με drones κατά τη διάρκεια ημέρας

Σπάνια επίθεση κατά τη διάρκεια της ημέρας εξαπέλυσε η Ρωσία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του Ντνίπρο. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 20 τραυματίστηκαν ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε ιατρικές εγκαταστάσεις, πολυκατοικίες και κτίρια γραφείων.

Ο κυβερνήτης της περιοχής, ανέφερε ότι η επίθεση είχε στόχο το κέντρο της βιομηχανικής πόλης σε μία ώρα που ο κόσμος βρίσκονταν στη δουλειά του και τα παιδιά στα σχολεία.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε να επιβληθούν πιο αυστηρές κυρώσεις στην Ρωσία. «Με κάθε τέτοιου είδους πλήγμα, οι Ρώσοι αποδεικνύουν και πάλι ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ισχυρή πίεση» δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

«Η κοινή δράση είναι απαραίτητη. Μόνο μέσω ενωμένης και ισχυρής δράσης μπορούν να ηττηθούν αυτοί οι τρομοκράτες. Η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει για τις πράξεις της», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube