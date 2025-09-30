Η Ρωσία έπληξε το Ντνίπρο – Ένας νεκρός και 20 τραυματίες

Σπάνια επίθεση κατά τη διάρκεια της ημέρας εξαπέλυσε η Ρωσία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του Ντνίπρο. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 20 τραυματίστηκαν ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε ιατρικές εγκαταστάσεις, πολυκατοικίες και κτίρια γραφείων.

Ο κυβερνήτης της περιοχής, ανέφερε ότι η επίθεση είχε στόχο το κέντρο της βιομηχανικής πόλης σε μία ώρα που ο κόσμος βρίσκονταν στη δουλειά του και τα παιδιά στα σχολεία.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε να επιβληθούν πιο αυστηρές κυρώσεις στην Ρωσία. «Με κάθε τέτοιου είδους πλήγμα, οι Ρώσοι αποδεικνύουν και πάλι ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ισχυρή πίεση» δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ.

Right now in Dnipro, rescuers and all emergency and utility services are responding after a Russian drone strike on the city, a brazen attack in broad daylight, targeting civilian infrastructure. So far, more than 10 people have been reported injured. All of them are receiving… pic.twitter.com/QVE01AA5RJ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 30, 2025

«Η κοινή δράση είναι απαραίτητη. Μόνο μέσω ενωμένης και ισχυρής δράσης μπορούν να ηττηθούν αυτοί οι τρομοκράτες. Η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει για τις πράξεις της», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.