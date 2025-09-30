Στάρμερ: Απορρίψτε το «αυγό του φιδιού» του Reform – Η πορεία της ανανέωσης απαιτεί «άβολες» αποφάσεις

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ απηύθυνε άμεση έκκληση στους ψηφοφόρους της εργατικής τάξης σήμερα, καλώντας τους παραδοσιακούς υποστηρικτές των Εργατικών να απορρίψουν το «αυγό του φιδιού» του λαϊκιστικού κόμματος Reform UK και να υποστηρίξουν το όραμά του για «μια Βρετανία για όλους».

Στην πιο ένθερμη υπεράσπιση της πρωθυπουργίας του από τότε που κέρδισε με σαρωτική νίκη τις εκλογές τον Ιούλιο του περασμένου έτους, ο Στάρμερ ζήτησε ενότητα, επιτιθέμενος στον υποστηρικτή του Brexit Νάιτζελ Φάρατζ και στο κόμμα του Reform ότι ενδιαφέρονται μόνο για την υποκίνηση της διαίρεσης.

Υπό την απειλή της δεξιάς Reform και ενός νεοσύστατου αριστερού κόμματος υπό τον προκάτοχό του Τζέρεμι Κόρμπιν, ο Στάρμερ κάλεσε τους ψηφοφόρους να είναι υπομονετικοί με την κυβέρνησή του, την κυβέρνηση των Εργατικών, η οποία, όπως είπε, κάνει τα πρώτα της βήματα στην πορεία προς την «ανανέωση της Βρετανίας».

Και απηύθυνε άμεση έκκληση στους εργαζόμενους της Βρετανίας, λέγοντας ότι κατανοεί την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι τους «υποστήριζαν» οι πολιτικοί, αναφερόμενος στον εκλιπόντα πατέρα του που ένιωθε ότι δεν τον σέβονταν επειδή είχε χειρωνακτική εργασία αντί για πανεπιστημιακή εκπαίδευση – κάτι που δεσμεύτηκε να αλλάξει προωθώντας τα τεχνικά κολέγια.

Κάλεσε σε αγώνα για την «ψυχή» της Βρετανίας

«Όσοι κι αν μου λένε ότι δεν μπορεί να γίνει, πιστεύω ότι η Βρετανία μπορεί να ενωθεί», δήλωσε στο δεύτερο ετήσιο συνέδριο του κόμματός του στη βόρεια αγγλική πόλη του Λίβερπουλ από τότε που ανέλαβε την εξουσία πέρυσι.

«Όλοι βλέπουμε ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει μια επιλογή, μια καθοριστική επιλογή. Η Βρετανία βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Μπορούμε να επιλέξουμε την ευπρέπεια ή μπορούμε να επιλέξουμε τον διχασμό. Ανανέωση ή παρακμή», είπε σε μια πρόκληση προς τους ολοένα και πιο ανήσυχους βουλευτές που αμφισβητούν την ηγεσία του αφού υστερούν έναντι του Reform στις δημοσκοπήσεις.

Σε μια αναφορά στις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά το πρώτο έτος της πρωθυπουργίας του, με τα προσωπικά του ποσοστά δημοσκοπήσεων να είναι τα χειρότερα για Βρετανό ηγέτη από τουλάχιστον το 1977, ο Στάρμερ δεσμεύτηκε για άλλη μια φορά να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο και να βάλει χρήματα στις τσέπες των ψηφοφόρων.

Αλλά προσπάθησε επίσης να τους πείσει ότι το Εργατικό Κόμμα είναι το αληθινό πατριωτικό κόμμα και όχι το Reform, με αξιωματούχους να μοιράζουν σημαίες της Βρετανίας στο κοινό, το οποίο τις κυμάτιζε κατά τη διάρκεια αρκετών όρθιων χειροκροτημάτων.

«Για μένα, ο πατριωτισμός αφορά την αγάπη και την υπερηφάνεια, την εξυπηρέτηση ενός συμφέροντος που είναι κάτι περισσότερο από το δικό σου, ένα κοινό καλό», είπε. «Και το ερώτημα που θέτω σοβαρά στον Νάιτζελ Φάρατζ και το Reform είναι, αγαπούν τη χώρα μας… ή μήπως απλώς θέλουν να ανακατέψουν το καζάνι του διχασμού, επειδή αυτό λειτούργησε προς το συμφέρον τους;»

Επανέλαβε ότι η κυβέρνησή του θα αντιμετωπίσει τα υψηλά ποσοστά παράνομης μετανάστευσης στη Βρετανία, αλλά θα καταπολεμήσει τον ρατσισμό και όσους «λένε ή υπονοούν ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να είναι Άγγλοι ή Βρετανοί λόγω του χρώματος του δέρματός τους».

Αυτή η εστίαση στην καταπολέμηση του Φάρατζ έγινε δεκτή με ικανοποίηση από πολλούς στην κατάμεστη αίθουσα συνεδριάσεων.

«Ο Φάρατζ δεν νοιάζεται για τους κανονικούς ανθρώπους και ήταν σημαντικό να μεταδώσουμε αυτό το μήνυμα», δήλωσε η Σαμπάν Σαλίμ, 21χρονη δημοτική σύμβουλος των Εργατικών.

Αλλά ο Φάρατζ είπε ότι οι κατηγορίες για ρατσισμό έχουν θέσει τους υποστηρικτές του σε κίνδυνο.

«Το να κατηγορούμε αμέτρητα εκατομμύρια ότι είναι ρατσιστές είναι ένα πολύ, πολύ χαμηλό πλήγμα», είπε. «Απειλεί άμεσα την ασφάλεια των αιρετών αξιωματούχων μας και των ακτιβιστών μας».

Αντιμέτωπος με δύσκολες αποφάσεις για φορολογία και δαπάνες ο Στάρμερ

Ο Στάρμερ αντιμετωπίζει μια σειρά δύσκολων αποφάσεων. Αφού δήλωσε ότι οι αυξήσεις φόρων του περασμένου έτους – οι μεγαλύτερες εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια – ήταν μεμονωμένες από άποψη κλίμακας, η κυβέρνηση μπορεί να αναγκαστεί να εισπράξει ξανά δεκάδες δισεκατομμύρια λίρες σε φόρους για να καλύψει ένα προβλεπόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα.

Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς χρησιμοποίησε την ομιλία της στο συνέδριο για να προειδοποιήσει όσους στο κόμμα της θέλουν να χαλαρώσει τους δημοσιονομικούς της κανόνες για να δαπανήσει περισσότερα για την προβληματική οικονομία της χώρας ότι έκαναν «λάθος, επικίνδυνα», κρατώντας ανοιχτή την πόρτα σε αυξήσεις φόρων.

Και o Στάρμερ προειδοποίησε το κόμμα ότι μπορεί να αντιμετωπίσει άβολες επιλογές.

«Είναι μια δοκιμασία. Ένας αγώνας για την ψυχή της χώρας μας, εξίσου μεγάλος με την ανοικοδόμηση της Βρετανίας μετά τον πόλεμο, και όλοι πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση», δήλωσε η Στάρμερ.

«Και όμως πρέπει να είμαστε σαφείς ότι η πορεία μας, η πορεία της ανανέωσης, είναι μακρά, είναι δύσκολη, απαιτεί αποφάσεις που δεν είναι δωρεάν ή εύκολες. Αποφάσεις – που δεν θα είναι πάντα βολικές για το κόμμα μας».

Πηγή: Reuters