Έκλεισαν σχολεία και παραλίες στην Ίμπιζα, λόγω της καταρρακτώδους βροχής

Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» λόγω της καταρρακτώδους βροχής, έχουν τεθεί τα τουριστικά νησιά Ίμπιζα και Φορμεντέρα όπου έκλεισαν τις παραλίες και τα σχολεία τους, σχεδόν έναν χρόνο μετά τις πλημμύρες που βύθισαν στο πένθος την περιφέρεια της Βαλένθια, απέναντι από το αρχιπέλαγος των Βαλεαρίδων.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών των δύο νησιών έστειλαν προειδοποιητικά μηνύματα στους κατοίκους, ζητώντας τους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και τις δραστηριότητας στο ύπαιθρο, να μην παραμένουν κοντά σε πηγές νερού ή σε υπόγεια.

Η Aemet, η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας, ανέφερε ότι έως και 200 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο έπεσαν στην Ίμπιζα που πλήττεται από μια καταιγίδα η οποία κινείται «πολύ αργά». Οι δρόμοι έχουν καλυφθεί από λασπόνερα και συντρίμμια, αναγκάζοντας τα αυτοκίνητα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Η κυβέρνηση των Βαλεαρίδων ανέφερε ότι η πυροσβεστική δέχτηκε 132 κλήσεις στην Ίμπιζα, κυρίως για πλημμύρες σε υπόγεια ή σε δρόμους και για πτώσεις δέντρων και άλλων αντικειμένων ή για ποταμούς που υπερχείλισαν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Οι τοπικές αρχές ανέστειλαν τα μαθήματα και ζήτησαν από τους μαθητές να μείνουν μέσα στα σχολεία τους, αποφεύγοντας τις μετακινήσεις «μέχρι νεωτέρας». Έκλεισαν επίσης και οι παραλίες. Μια μονάδα του στρατού από τη γειτονική Μαγιόρκα αναμένεται να αναπτυχθεί στα νησιά, μεταφέροντας ενισχύσεις.

Αργά το απόγευμα η Aemet μείωσε το επίπεδο των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από το «κόκκινο» στο «πορτοκαλί» και για τα δύο νησιά.

Η κακοκαιρία αυτή σημειώθηκε περίπου έναν χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες του Οκτωβρίου του 2024 στη Βαλένθια, όπου έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 230 άνθρωποι.