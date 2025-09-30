Οι ΗΠΑ έστειλαν στην Δανία εξοπλισμό για την αντιμετώπιση των drones

Εξοπλισμό για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών απέστειλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Δανία. Η αποστολή έγινε ενόψει της συνόδου κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών που θα διεξαχθεί στην Κοπεγχάγη μεταξύ 1ης-2ας Οκτωβρίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

«Είμαστε ευτυχείς και ευγνώμονες που οι ΗΠΑ στηρίζουν επίσης τη Δανία» με τέτοιον εξοπλισμό, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Δανίας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Vi er glade for og taknemmelige over, at USA også støtter Danmark med anti-drone kapabiliteter i forbindelse med det kommende topmøde. Den amerikanske støtte er et udtryk for det tætte transatlantiske samarbejde, som også står stærkt i håndteringen af hybride angreb. — Forsvarsministeriet/Danish MoD (@Forsvarsmin) September 30, 2025

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη προσφέρει τη στήριξή τους στη Δανία, καθώς τις τελευταίες ημέρες έχουν αυξηθεί οι υπερπτήσεις drones στον δανέζικο εναέριο χώρο.