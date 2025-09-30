Logo Image

Οι ΗΠΑ έστειλαν στην Δανία εξοπλισμό για την αντιμετώπιση των drones

Φωτ. αρχείου Ritzau Scanpix/Steven Knap/via REUTERS

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη προσφέρει τη στήριξή τους στη Δανία

Εξοπλισμό για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών απέστειλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Δανία. Η αποστολή έγινε ενόψει της συνόδου κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών που θα διεξαχθεί στην Κοπεγχάγη μεταξύ 1ης-2ας Οκτωβρίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

«Είμαστε ευτυχείς και ευγνώμονες που οι ΗΠΑ στηρίζουν επίσης τη Δανία» με τέτοιον εξοπλισμό, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Δανίας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη προσφέρει τη στήριξή τους στη Δανία, καθώς τις τελευταίες ημέρες έχουν αυξηθεί οι υπερπτήσεις drones στον δανέζικο εναέριο χώρο.

