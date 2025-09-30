Δημοσκόπηση στο Ισραήλ: Οι πολίτες υποστηρίζουν το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, αλλά είναι επιφυλακτικοί ως προς την εφαρμογή του

Μια έρευνα που διεξήχθη μετά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δείχνει ότι οι Ισραηλινοί υποστηρίζουν συντριπτικά το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, αλλά αμφιβάλλουν ότι θα εφαρμοστεί ποτέ.

Η μεγάλη πλειοψηφία (71%) των Ισραηλινών υποστηρίζει το αμερικανικό πλαίσιο, σύμφωνα με την έρευνα. Η υποστήριξη είναι ιδιαίτερα υψηλή μεταξύ των Αράβων πολιτών, με το 93% να υποστηρίζει το σχέδιο.

Παρά την ευρεία υποστήριξη, ωστόσο, μόνο το 12% των Ισραηλινών πιστεύει ότι το σχέδιο έχει υψηλή πιθανότητα ή βεβαιότητα να υλοποιηθεί.

«Διχασμένη» η ισραηλινή κοινή γνώμη για τη συγγνώμη του Νετανιάχου προς το Κατάρ

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι οι Ισραηλινοί είναι διχασμένοι σχετικά με τη χθεσινή συγγνώμη του Νετανιάχου προς τον πρωθυπουργό του Κατάρ για την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που στόχευε πολιτικούς ηγέτες της Χαμάς στη Ντόχα.

Περίπου οι μισοί Ισραηλινοί το θεωρούν ως τη σωστή κίνηση, δεδομένης της σημασίας του Κατάρ για τον τερματισμό του πολέμου και την επίτευξη καλύτερων δεσμών με τους γείτονες του Ισραήλ. Οι δεξιοί ψηφοφόροι, ωστόσο, αντιτάχθηκαν σε μεγάλο βαθμό στη συγγνώμη, σύμφωνα με την έρευνα.

Η μελέτη, που διεξήχθη από τους Νίμροντ Νιρ και Γκαγίλ Ταλσίραπό το Ινστιτούτο Agam και το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ, διεξήγαγε έρευνα σε 847 ενήλικες ερωτηθέντες που εκπροσωπούσαν τον ισραηλινό πληθυσμό. Το περιθώριο σφάλματος είναι 4,2%.

Πηγή: Times of Israel