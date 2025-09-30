Logo Image

Υπέκυψε στα τραύματά του Μεξικανός μετανάστης που πυροβολήθηκε σε εγκατάσταση της ICE στο Ντάλας

Ο ρόλος της ICE στην καταστολή της μετανάστευσης έχει προκαλέσει εκτεταμένες επικρίσεις

Υπέκυψε στα τραύματά του ένας Μεξικανός μετανάστης που είχε δεχτεί πυρά σε εγκατάσταση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) στο Τέξας, δήλωσε η πρόεδρος του Μεξικού.

Η Κλαούντια Σάινμπαουμ ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή της κανόνισε ώστε η μητέρα του θύματος να ταξιδέψει στο Τέξας για να επαναπατρίσει τη σορό και απαίτησε «ενδελεχή έρευνα» από τις αρχές των ΗΠΑ.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε από έναν ένοπλο που άνοιξε πυρ στις εγκαταστάσεις της ICE από την οροφή ενός κοντινού κτιρίου.Ο δράστης αργότερα αυτοκτόνησε.

Ο ρόλος της ICE στην καταστολή της μετανάστευσης από τον Τραμπ έχει προκαλέσει εκτεταμένες επικρίσεις για τη χρήση ένοπλων, μασκοφόρων πρακτόρων για τη διεξαγωγή επιδρομών σε δημόσιους χώρους εναντίον παράνομων μεταναστών.

Ο Τραμπ κατηγόρησε για την επίθεση τους «Ριζοσπάστες Αριστερούς Δημοκρατικούς που δαιμονοποιούν συνεχώς τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου», καθώς ζητούν την κατάργηση της ICE συγκρίνοντας τους αξιωματικούς της με «Ναζί»».

