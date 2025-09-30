Η επιστροφή του Τόνι Μπλερ στα πράγματα της Μέσης Ανατολής ανοίγει παλιές «πληγές» και νέα αμφισβήτηση

Όταν ο Τόνι Μπλερ ανέλαβε για πρώτη φορά την αποστολή να σφυρηλατήσει μια διαρκή ειρήνη μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων το 2007, ο Λευκός Οίκος προειδοποίησε ότι ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός δεν ήταν «σούπερμαν» και «δεν έχει στολή ήρωα».

Αφού απέτυχε να επιτύχει πολλά σε αυτόν τον ρόλο, ο Μπλερ ετοιμάζεται για άλλη μια φορά να αντιμετωπίσει μια από τις πιο δύσκολες συγκρούσεις στον κόσμο, αφού συμφώνησε να υπηρετήσει σε μια επιτροπή με επικεφαλής τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να διοικήσει τη Γάζα.

Η εμπλοκή του Μπλερ προκάλεσε δυσπιστία μεταξύ των Παλαιστινίων πολιτικών και αναλυτών, καθώς και μεταξύ πολλών συμμετεχόντων στο ετήσιο συνέδριο του δικού του Εργατικού Κόμματος στη Βρετανία – η φήμη του αμαυρώθηκε για πάντα από την απόφασή του να υποστηρίξει την εισβολή του Τζορτζ Μπους στο Ιράκ το 2003.

Ωστόσο, ο πιθανός διορισμός -εάν το σχέδιο προχωρήσει- έγινε δεκτός με ικανοποίηση από ορισμένους πρώην διπλωμάτες και συναδέλφους, οι οποίοι υποστήριξαν ότι ο Μπλερ έχαιρε εμπιστοσύνης από τις ΗΠΑ, τους Ισραηλινούς και πολλά από τα κράτη του Κόλπου – και ότι ήταν δύσκολο να βρεθεί κάποιος που θα μπορούσε να ενώσει όλες τις πλευρές.

Κάποιοι που τον υποστηρίζουν για τον ρόλο επεσήμαναν ότι ως Βρετανός πρωθυπουργός έπαιξε επίσης καθοριστικό ρόλο στην ειρήνη στη Βόρεια Ιρλανδία, μετά από 30 χρόνια θρησκευτικής βίας εκεί.

Η Χαμάς δεν θέλει κανέναν ρόλο για τον Μπλερ

Ο αξιωματούχος της Χαμάς, Ταχέρ Αλ-Νόνο, απέρριψε οποιονδήποτε ρόλο για τον Μπλερ, λέγοντας ότι η ομάδα δεν θα δεχόταν την επιβολή «ξένης κηδεμονίας επί του λαού μας».

«Ο λαός μας είναι πιο ικανός να διαχειρίζεται μόνος του τις υποθέσεις του», είπε.

Ο Μπλερ συμπεριλήφθηκε στην ειρηνευτική πρόταση 20 σημείων του Τραμπ για τη Γάζα, η οποία θα τερματίσει τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και μαχητών της Χαμάς και θα δει ένα «Συμβούλιο Ειρήνης» διεθνών επιτηρητών να αναλαμβάνει ρόλο, με επικεφαλής τον Τραμπ και συμπεριλαμβανομένου του Μπλερ σε έναν απροσδιόριστο ρόλο.

Ο Τραμπ είπε ότι ο Μπλερ είχε ζητήσει να ενταχθεί στο συμβούλιο και τον περιέγραψε ως «πολύ καλό άνθρωπο».

Το γραφείο του Μπλερ αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω οποιονδήποτε ρόλο, αλλά εξέδωσε μια δήλωση λέγοντας ότι η πρόταση ήταν ένα «τολμηρό και έξυπνο σχέδιο» που προσφέρει την καλύτερη ευκαιρία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο 72χρονος πέρασε 10 χρόνια ως πρωθυπουργός στη Βρετανία και λίγες ώρες μετά την παραίτησή του το 2007, διορίστηκε απεσταλμένος στη Μέση Ανατολή που εκπροσωπεί τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με καθήκον την οικοδόμηση παλαιστινιακών θεσμών και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης.

Ωστόσο, ο εκπφρασμένος στόχος του να εξασφαλίσει μια διαπραγματευμένη λύση δύο κρατών δεν σημείωσε καμία πρόοδο και οι ασταθείς ειρηνευτικές συνομιλίες κατέρρευσαν το 2014. Πολλοί Παλαιστίνιοι εξακολουθούν να τον βλέπουν με καχυποψία για τον ρόλο του ως διαμεσολαβητή που θεωρούν ότι ευνοεί το Ισραήλ.

Από την παραίτησή του το 2015, ίδρυσε το Ινστιτούτο ”Tony Blair”, το οποίο συμβουλεύει κυβερνήσεις και έχει ως οικονομικό υποστηρικτή τον ιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον. Ο Μπλερ είναι επίσης σύμβουλος στην JPMorgan από το 2008, συμμετέχοντας στο διεθνές συμβούλιο της μεγαλύτερης αμερικανικής τράπεζας που συμβουλεύει για γεωπολιτικά ζητήματα.

Κριτική στον Μπλερ για το Ιράκ

Το παρελθόν του Μπλερ θα μπορούσε να εξοργίσει τους Παλαιστίνιους, οι οποίοι τον θεωρούν προκατειλημμένο απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, και, όπως πολλοί Άραβες, θεωρούν την εισβολή στο Ιράκ ως έγκλημα πολέμου, δήλωσε ο Χάνι Αλ-Μάσρι, σχολιαστής για την παλαιστινιακή πολιτική στη Ραμάλα.

«Ο Τόνι Μπλερ είναι ένα από τα πράγματα που είναι γελοία», είπε. «Η φήμη του μεταξύ των Παλαιστινίων είναι μαύρη».

Ένας διπλωμάτης από μια χώρα της Μέσης Ανατολής που συμμετείχε στο συνέδριο των Εργατικών γέλασε δυνατά όταν ρωτήθηκε για την εμπλοκή του Μπλερ, λέγοντας: «πολύ τοξικό».

Αλλά ένας πρώην Βρετανός πρέσβης που εργάστηκε υπό τον Μπλερ στην περιοχή είπε ότι ήταν λάθος να θεωρείται ο Μπλερ ως προκατειλημμένος απέναντι στο Ισραήλ, μόνο που κατάλαβε ότι οι λύσεις θα πρέπει να είναι αποδεκτές από τους εκλεγμένους ηγέτες του Ισραήλ.

«Καταλαβαίνει ότι παρά τα ελαττώματά του, το Ισραήλ είναι μια δημοκρατία. Πρέπει να συνεργαστείς με το Ισραήλ προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο – και τα τελευταία χρόνια, προς το χειρότερο – αλλά είναι πρόθυμος να το κάνει».

Η ικανότητα του Μπλερ να «γεφυρώνει»

Ο Τομ Κέλι, εκπρόσωπος του Μπλερ όταν ήταν πρωθυπουργός, δήλωσε ότι όποιος αναζητά μια παγκοσμίως δημοφιλή προσωπικότητα στη Μέση Ανατολή θα «αναζητούσε για πολύ, πολύ καιρό», αλλά ότι ο Μπλερ είχε την ικανότητα να κατανοεί όλες τις οπτικές γωνίες και να σκιαγραφεί μια εικόνα ενός καλύτερου μέλλοντος.

Ο Μίραν Χασάν, διευθυντής του Εργατικού Συμβουλίου Μέσης Ανατολής, ο οποίος ήρθε στη Βρετανία ως πρόσφυγας από το Ιράκ το 1999, δήλωσε στο Reuters ότι παρόλο που δεν θα ήταν δημοφιλής επειδή το είπε αυτό, ο Μπλερ θα μπορούσε να είναι μια καλή επιλογή.

«Έχει την ικανότητα να γεφυρώνει διπλωματικές σχέσεις σε απίστευτα ανώτερα επίπεδα όπου μπορούν να ληφθούν αποφάσεις», είπε. «Νομίζω ότι αυτό θα είναι ωφέλιμο».

Αλλά πολλοί νομοθέτες και υποστηρικτές εντός του κεντροαριστερού κόμματος που κάποτε ηγήθηκε ο Μπλερ δεν μπορούσαν να δουν πέρα ​​από τον ρόλο του Μπλερ στο Ιράκ.

Η Κιμ Τζόνσον, βουλευτής των Εργατικών, δήλωσε στο Reuters ότι θεωρούσε την εμπλοκή του «εξωφρενική και αηδιαστική. Είναι εντελώς το λάθος άτομο για μια δουλειά που έχει να κάνει με την προσπάθεια εύρεσης ειρήνης».

Πηγή: Reuters