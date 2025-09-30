Γαλλία: Ένας στους τρεις θα ψήφιζε Λεπέν ή Μπαρντελά στις επόμενες προεδρικές εκλογές

Ο ένας στους τρεις Γάλλους (33%) δηλώνει, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ifop, ότι στις επόμενες προεδρικές εκλογές θα ψήφιζε στον πρώτο γύρο τον υποψήφιο της ακροδεξιάς, είτε είναι η Μαρίν Λεπέν, η οποία προς το παρόν στερείται με δικαστική απόφαση το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, είτε είναι ο πρόεδρος του κόμματός της «Εθνικός Συναγερμός», Ζορντάν Μπαρντελά.

Σε ό,τι αφορά την δεύτερη θέση, λαμβάνοντας το 16%, εμφανίζεται να προηγείται με διάφορα στήθους ο πρώτος πρωθυπουργός (2017-2020) επί προεδρίας Μακρόν, Εντουάρ Φιλίπ, έναντι 15% που εμφανίζεται να λαμβάνει ο συνεργαζόμενος με τους Σοσιαλιστές, νυν ευρωβουλευτής Ραφαέλ Γκλικσμάν. Την τέταρτη θέση εμφανίζεται να καταλαμβάνει ο υποψήφιος του αριστερού κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία» Ζαν Λυκ Μελανσόν λαμβάνοντας το 12% των ψήφων.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ