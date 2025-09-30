Εξάψαλμος Χέγκσεθ στους «χοντρούς» και μουσάτους στρατηγούς ενώ ο Τραμπ βλέπει «εισβολή» εκ τω έσω

Σε μια ασυνήθιστη και αιφνιδιαστική συνάντηση, εκατοντάδες ανώτατοι Αμρικανοί αξιωματικοί από όλο τον κόσμο κλήθηκαν στο στρατόπεδο των Πεζοναυτών στο Quantico της Βιρτζίνιαλ όπου πριν από λίγο άκουσα τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι το «έθνος αντιμετωπίζει εισβολή εκ των έσω».

«Δεχόμαστε εισβολή από το εσωτερικό, δεν διαφέρουν από έναν ξένο εχθρό, αλλά είναι πιο δύσκολο να τους ξεχωρίσεις επειδή δεν φορούν στολές» είπε ο Τραμπ.

Πριν από τη συνάντηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος προχώρησε σε κάποιες (περίεργες) δηλώσεις ότι κατά τη συγκεκριμένο event με τα μέλη της αμερικανικής στρατιωτικής ηγεσίας «θα απολύσει όσους δεν του αρέσουν»

«Θα συναντηθώ με στρατηγούς και με ναυάρχους και με ηγέτες, και αν δεν μου αρέσει κάποιος, θα τον απολύσω επί τόπου», είπε ο Τραμπ.

JUST IN: President Trump says he may fire generals ON THE SPOT today if he doesn’t like them Good! Woke Generals HAVE to go! “I’m gonna be meeting with generals and admirals and with leaders, and if I don’t like somebody, I’m gonna fire them right on the spot.” pic.twitter.com/yiGdhFViaq — Nick Sortor (@nicksortor) September 30, 2025

Στην ίδια συγκέντρωση, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έκανε λόγο για «δεκαετίες παρακμής» που προκλήθηκαν από πολιτικές που προωθούν την ποικιλομορφία και την ένταξη στον αμερικανικό στρατό.

«Οι ανόητοι και απερίσκεπτοι πολιτικοί ηγέτες έθεσαν λάθος κατεύθυνση και χάσαμε τον δρόμο μας. Γίναμε το “υπουργείο Woke”», είπε ο Χέγκσεθ κατά την έναρξη της εκδήλωσης στο Κουάντικο της Βιρτζίνια. «Αλλά όχι πια», πρόσθεσε.

Το αμφιθέατρο ήταν γεμάτο με ανώτερους ένστολους αξιωματούχους, καθισμένους μπροστά σε μια σκηνή με μια μεγάλη αμερικανική σημαία, ένα αναλόγιο και πινακίδες που έγραφαν: «Strength Service America».





Απαράδεκτοι οι χοντροί στρατηγοί

Ο Χέγκσεθ επέκρινε την εμφάνιση των υπέρβαρων στρατιωτών, λέγοντας: «Είναι εντελώς απαράδεκτο να βλέπουμε χοντρούς στρατηγούς και ναυάρχους στις αίθουσες του Πενταγώνου».

Είπε ότι όλα τα τεστ φυσικής κατάστασης θα βασίζονται μόνο σε ανδρικά κριτήρια και τόνισε τη σημασία των προτύπων περιποίησης.

«Η εποχή της αντιεπαγγελματικής εμφάνισης τελείωσε. Τέλος οι μουσάτοι», είπε ο Χέγκεθ στο κοινό, το οποίο παρέμεινε σιωπηλό.

«Αν τα λόγια που λέω σήμερα σας απογοητεύουν, τότε θα πρέπει να κάνετε το έντιμο πράγμα και να παραιτηθείτε», συμπλήρωσε ο υπουργός Άμυνας.

Επιστροφή στην «πολεμική ηθική»

Η κίνηση Τραμπ – Χέγσκεθ, σχολιάζει η Wall Street Journal, εντάσσεται στη γενικότερη αναθεώρηση της Εθνικής Αμυντικής Στρατηγικής, που θέτει ως προτεραιότητα την ασφάλεια στο Δυτικό Ημισφαίριο, με έμφαση στην αντιπαράθεση με τον Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα και στην ανάσχεση της παράτυπης μετανάστευσης.

Ταυτόχρονα, η Ουάσιγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στον Δυτικό Ειρηνικό για να αποτρέψει την Κίνα από ενδεχόμενη κίνηση κατά της Ταϊβάν, ενώ πιέζει τους Ευρωπαίους να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης απέναντι στη Ρωσία.

Παρά τον προϋπολογισμό σχεδόν 1 τρισ. δολαρίων, οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε σκληρό ανταγωνισμό για πόρους: από νέες εξοπλιστικές προμήθειες και αποκατάσταση αποθεμάτων πυρομαχικών μέχρι την πανάκριβη πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ για το αντιπυραυλικό «Χρυσό Θόλο».