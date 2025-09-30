Ωρα μηδέν για τη Χαμάς: Ασφυκτικές πιέσεις να αποδεχθεί το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε σήμερα στη Χαμάς προθεσμία τριών έως τεσσάρων ημερών για να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, το οποίο υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, προειδοποιώντας για «ένα πολύ θλιβερό τέλος» εάν η ομάδα απορρίψει την πρόταση, η οποία, όπως ο Τραμπ υποστηρίζει, ια οδηγήσει στον τερματισμό της διετούς σύγκρουσης.

Οι μεσολαβήτριες χώρες – Κατάρ και Αίγυπτος- μοιράστηκαν το σχέδιο των 20 σημείων με τη Χαμάς αργά τη Δευτέρα, αφού ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίστηκε μαζί με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο και το ενέκρινε, λέγοντας ότι ικανοποιεί τους πολεμικούς στόχους του Ισραήλ.

Η Χαμάς δεν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στην κατάρτιση του σχεδίου των 20 σημείων, το οποίο καλεί την ισλαμιστική οργάνωση να αφοπλιστεί, αίτημα που η ίδια είχε απορρίψει προηγουμένως. Ωστόσο, αξιωματούχος που ενημερώθηκε για τις συνομιλίες δήλωσε στο Reuters ότι η ομάδα «θα την εξετάσει με καλή πίστη και θα παράσχει μια απάντηση».

Το σχέδιο προδιαγράφει άμεση κατάπαυση πυρός και απελευθέρωση ομήρων

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ισραηλινοί και Άραβες ηγέτες είχαν ήδη εγκρίνει το σχέδιο και ότι «απλώς περιμένουμε τη Χαμάς» να λάβει την απόφασή της, δίδοντάς της διορία «τριών ή τεσσάρων ημερών» για να απαντήσει.

«Η Χαμάς είτε θα το κάνει είτε όχι, και αν δεν το κάνει, θα έχει ένα πολύ θλιβερό τέλος», είπε ο Τραμπ. Ερωτηθείς αν υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω συνομιλίες επί της πρότασης, απάντησε: «Όχι πολλά».

Πηγή κοντά στη Χαμάς δήλωσε στο Reuters ότι το σχέδιο είναι «εντελώς υπέρ του Ισραήλ» και επιβάλει «απίθανους όρους» με στόχο την εξάλειψη της ομάδας.

Πολλά στοιχεία των 20 σημείων έχουν συμπεριληφθεί σε πολυάριθμες συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός που προτάθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έγιναν δεκτές και στη συνέχεια απορρίφθηκαν τόσο από το Ισραήλ όσο και από τη Χαμάς.

Μία από τις κύριες προϋποθέσεις της Χαμάς από την έναρξη του πολέμου ήταν η πλήρης αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των εναπομεινάντων ομήρων. Και ενώ η ομάδα έχει δηλώσει την ετοιμότητά της να παραιτηθεί από τη διοικητική εξουσία, έχει αποκλείσει σταθερά τον αφοπλισμό.

«Αυτό που έχει προτείνει ο Τραμπ είναι η πλήρης υιοθέτηση όλων των ισραηλινών όρων, οι οποίοι δεν παρέχουν στον παλαιστινιακό λαό ή στους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας κανένα νόμιμο δικαίωμα», δήλωσε στο Reuters Παλαιστίνιος αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Ισχυρές πιέσεις στη Χαμάς

Ωστόσο, η Χαμάς αντιμετωπίζει σημαντικές πιέσεις για να αποδεχτεί το σχέδιο, με τους υπουργούς Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, της Ιορδανίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ και της Αιγύπτου να χαιρετίζουν την πρωτοβουλία.

Ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας θα συμμετάσχει με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου στη Ντόχα για να συζητήσουν την ειρηνευτική πρόταση αργότερα την Τρίτη, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ. Είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία συμμετέχει ως βασικός διαμεσολαβητής τα τελευταία δύο χρόνιαΓάζα.

Δεν είναι σαφές εάν αξιωματούχοι της Χαμάς θα συμμετάσχουν στη συνάντηση της Τρίτης. Την τελευταία φορά που οι ηγέτες της Χαμάς συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν ένα ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ στο Κατάρ, το Ισραήλ προσπάθησε (και απέτυχε) να τους εξοντώσει με πυραυλική επίθεση.

Είναι η επίθεση για την οποία ο Νετανιάχου ζήτησε συγγνώμη τη Δευτέρα από τον ομόλογό του του Κατάρ, τηλεφωνώντας με τον Τραμπ στο πλάι…

Αλλα και ο Νετανιάχου δέχεται αυξανόμενες πιέσεις από το κουρασμένο από τον πόλεμο ισραηλινό κοινό να τερματίσει τη σύγκρουση. Επιπλέον διακινδυνεύει την κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού του εάν ακροδεξιοί υπουργοί πιστέψουν ότι κάνει πάρα πολλές παραχωρήσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Προελαύνουν οι ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα

Στην ίδια τη Γάζα, ορισμένοι Παλαιστίνιοι χαιρέτισαν το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ, λέγοντας ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον βομβαρδισμό και τους θανάτους, αλλά αναρωτιούνται αν θα τερματίσει τον έλεγχο του Ισραήλ στον θύλακα.

«Θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος, αλλά θέλουμε ο στρατός κατοχής που σκότωσε δεκάδες χιλιάδες από εμάς να φύγει και να μας αφήσει ήσυχους», δήλωσε ο Σαλάχ Αμπού Αμρ, 60 ετών, πατέρας έξι παιδιών από την πόλη της Γάζας.

«Ελπίζουμε ότι το σχέδιο θα τερματίσει τον πόλεμο, αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι θα το κάνει, ούτε ο Τραμπ ούτε ο Νετανιάχου μπορούν να εμπιστευτούν», δήλωσε στο Reuters μέσω μιας εφαρμογής συνομιλίας.

Το Ισραήλ ξεκίνησε την επίθεσή του στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και 251 κρατήθηκαν όμηροι πίσω στη Γάζα. Η επίθεση έχει σκοτώσει πάνω από 66.000 ανθρώπους στη Γάζα, αναφέρουν οι υγειονομικές αρχές της Γάζας.

Οι ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν βαθύτερα στην πόλη της Γάζας την Τρίτη, φτάνοντας στο κέντρο της περιοχής, την οποία ο Νετανιάχου χαρακτήρισε ως το τελευταίο προπύργιο της Χαμάς.

Ισραηλινά αεροσκάφη έριξαν επίσης νέα φυλλάδια πάνω από την πόλη, διατάζοντας τους Παλαιστίνιους να φύγουν αμέσως και να κατευθυνθούν νότια.

«Η μάχη εναντίον της Χαμάς είναι αποφασιστική και δεν θα τελειώσει μέχρι να ηττηθεί», ανέφερε το φυλλάδιο με κόκκινα γράμματα.

Πηγή: Reuters