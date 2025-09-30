Logo Image

Τριβές στην Τουρκία γύρω από το πρόγραμμα μαχητικών KAAN

EPA/NECATI SAVAS

Ο υπουργός Εξωτερικών Φιντάν επισημαίνει εμπόδια από τις ΗΠΑ, ενώ η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι η ανάπτυξη του εγχώριου μαχητικού συνεχίζεται

Οι πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σχετικά με το αμερικανικό εμπάργκο στην παράδοση F-35 και των κινητήρων τους για το εγχώριο πρόγραμμα μαχητικού KAAN προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις εντός της Τουρκίας, ακόμη και ανάμεσα σε κυβερνητικούς κύκλους. Ο Φιντάν τόνισε ότι η έγκριση για την παράδοση των κινητήρων εκκρεμεί στο Κογκρέσο των ΗΠΑ και ότι η καθυστέρηση αυτή μπλοκάρει την παραγωγή των KAAN.

Αντιφατικά μηνύματα και κυβερνητικές αντιδράσεις

Οι δηλώσεις του Φιντάν θεωρήθηκαν από πολλούς ως έμμεση αμφισβήτηση του κυβερνητικού αφηγήματος ότι η Τουρκία θα κατασκευάσει ένα πλήρως «εγχώριο και εθνικό» μαχητικό. Φιλοκυβερνητικά μέσα και στελέχη της αμυντικής βιομηχανίας, όπως ο Χαλούκ Γκιόργκιουν, έσπευσαν να διαβεβαιώσουν ότι το πρόγραμμα προχωρά κανονικά και ότι το μέλλον του KAAN δεν εξαρτάται από έναν μόνο προμηθευτή. Παράλληλα, δημοσιογράφοι και αναλυτές υποστήριξαν ότι η δημόσια αναφορά του Φιντάν αναδεικνύει εσωτερικές τριβές και ασαφείς επικοινωνίες προς τον πρόεδρο Ερντογάν.

Πρακτικές λύσεις και προοπτικές του προγράμματος

Αν και η χρήση ξένων κινητήρων στα πρώτα πρωτότυπα θεωρείται διεθνής πρακτική, το βασικό ερώτημα παραμένει: μπορούν οι ΗΠΑ να μπλοκάρουν την παραγωγή του KAAN; Οι ειδικοί και κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι ακόμη και αν δεν είναι διαθέσιμος εγχώριος κινητήρας για τις δοκιμές, μπορεί να αγοραστεί από άλλη χώρα ή να γίνουν αλλαγές στο σχέδιο, χωρίς να διακοπεί το πρόγραμμα. Το μήνυμα που επιχειρούν να περάσουν είναι ότι η Τουρκία συνεχίζει την ανάπτυξη των δικών της δυνατοτήτων, ενώ οι προκλήσεις αντιμετωπίζονται με ευελιξία και προσαρμογές.

