Τουρκία: Ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών μετέβη στο Κατάρ για συνομιλίες με τη Χαμάς για το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, Ιμπραήμ Καλίν, στάλθηκε στη Ντόχα από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να συμμετάσχει σε συνομιλίες σήμερα με τη Χαμάς σχετικά με την πρόταση της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με τουρκικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η παρουσία του Καλίν, στενού έμπιστου προσώπου του Ερντογάν, σηματοδοτεί ένα πιο δημόσιο βήμα στον διαμεσολαβητικό ρόλο της Τουρκίας τα τελευταία δύο χρόνια και έρχεται μετά από πολλαπλές επιτυχημένες συναντήσεις μεταξύ του Ερντογάν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Καλίν έχει προηγουμένως πραγματοποιήσει συνομιλίες στο εσωτερικό με ηγέτες της Χαμάς για θέματα που σχετίζονται με τη Γάζα.

Το Κατάρ, από την πλευρά του, ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει συζητήσεις με τους διαπραγματευτές της Χαμάς και την Τουρκία σήμερα για να συζητήσει την πρόταση του Τραμπ, και η Χαμάς φέρεται να τείνει προς την αποδοχή της συμφωνίας και θα δώσει την απάντησή της στους μεσολαβητές αύριο.

Πηγή: Times of Israel