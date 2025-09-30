Μερτς: Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι η καλύτερη ευκαιρία «μέχρι στιγμής» για τον τερματισμό του πολέμου

Το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα αντιπροσωπεύει την καλύτερη ευκαιρία μέχρι στιγμής για τον τερματισμό του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, δήλωσε την Τρίτη ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

«Μετά από σχεδόν τρία χρόνια αιματοχυσίας, αυτό το σχέδιο είναι η καλύτερη ευκαιρία, τουλάχιστον η καλύτερη ευκαιρία μέχρι στιγμής, για τον τερματισμό του πολέμου», δήλωσε ο Μερτς σε δημοσιογράφους στο Βερολίνο. «Το γεγονός ότι το Ισραήλ υποστηρίζει αυτό το σχέδιο είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός», είπε. «Τώρα η Χαμάς πρέπει να συμφωνήσει και να ανοίξει τον δρόμο για την ειρήνη. Αυτό είναι πραγματικά το τελευταίο βήμα που είναι απαραίτητο και καλώ ρητά τη Χαμάς να συμφωνήσει με το σχέδιο».

Τα σχόλια του Μερτς έρχονται μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα ότι κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων της κυβέρνησης Τραμπ.

Η Γερμανία είναι έτοιμη να βοηθήσει στην εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου και στην ανοικοδόμηση της Γάζας σε περίπτωση που επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία, δήλωσε ο Μερτς. « Αυτό ισχύει πολιτικά, ισχύει από ανθρωπιστική άποψη και ισχύει επίσης, φυσικά, για την ανοικοδόμηση της περιοχής».

«Το βλέπουμε αυτό ως έργο προς μια Μέση Ανατολή στην οποία οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι θα μπορούν μια μέρα να ζουν ειρηνικά και με ασφάλεια σε δύο κράτη», πρόσθεσε.