Τελεσίγραφο Τραμπ σε Χαμάς: «Μέχρι 4 μέρες για να απαντήσετε. Αλλιώς θα υπάρξει πολύ θλιβερό τέλος»

Η Χαμάς έχει τρεις ή τέσσερις ημέρες για να απαντήσει, διαμηνύει ο Τραμπ, προειδοποιώντας ότι «δεν έχουν πολλά περιθώρια» για να διαπραγματευθούν

«Περιμένουμε την θετική απάντηση της Χαμάς», δήλωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ σήμερα μετά την χθεσινή παρουσίαση του σχεδίου των 20 σημείων, για ειρηνευτική συμφωνία στη Γάζα.

«Αν απορρίψουν την πρόταση, το Ισραήλ «θα έχουν ένα πολύ θλιβερό τέλος».. Δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς».

Το σχέδιο Τραμπ ανοίγει τον δρόμο, αλλά το βάρος πέφτει στους Άραβες γείτονες του Ισραήλ να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση της Χαμάς.

Θέλουν μέρες για να απαντήσουν

Οι ηγέτες της Χαμάς αναμένεται να χρειαστούν αρκετές ημέρες για να δώσουν την απάντησή, καθώς στο σχέδιο υπάρχουν σημεία με τα οποία η ισλαμιστική οργάνωση δεν συμφωνεί σχολιάζει εντωμεταξύ το BBC.

Το σχέδιο Τραμπ, με το οποίο συμφώνησε ο Νετανιάχου, απαιτεί για παράδειγμα τον αφοπλισμό της Χαμάς – κάτι που έχει απορριφθεί προηγουμένως, εκτός εάν υπάρχει κυρίαρχο παλαιστινιακό κράτος.

Επίσης, βίντεο στα εβραϊκά από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, το οποίο γυρίστηκε αμέσως μετά τη συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, είναι πιθανό να ενισχύσει τις επιφυλάξεις της Χαμάς.

Σε αυτό, ο Νετανιάχου, υποστηρίζει ότι ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Γάζας.

Όπως σχολιάζει η Wall Street Journal, η συμφωνία, όπως παρουσιάστηκε στον Λευκό Οίκο δίνει στον Ισραηλινό πρωθυπουργό την ευκαιρία να εμφανιστεί πρόθυμος για ειρήνη, σε πλήρη σύμπλευση με την Ουάσιγκτον και με τις αραβικές χώρες που συμμετέχουν.

Αν η Χαμάς απορρίψει το σχέδιο, το Ισραήλ διατηρεί την πλήρη αμερικανική στήριξη εξαλείφοντας την απειλή, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.