Ισραήλ: Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι έφυγαν τη Δευτέρα από τη Γάζα για ιατρική περίθαλψη

Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι, κυρίως όσοι χρειάζονταν ιατρική περίθαλψη και οι φροντιστές τους, μαζί με κατοίκους της Γάζας με διπλή υπηκοότητα, έφυγαν χθες από τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τον Συντονιστή Κυβερνητικών Δραστηριοτήτων του Ισραήλ (COGAT).

Η COGAT αναφέρει ότι συντόνισε την έξοδό τους από τη Γάζα μέσω του περάσματος Κερέμ Σαλόμ και κατευθύνθηκαν σε διάφορες χώρες του εξωτερικού μέσω του αεροδρομίου Ραμόν και του περάσματος της γέφυρας Άλενμπι με την Ιορδανία.

Επιπλέον, η COGAT αναφέρει ότι σχεδόν 430 φορτηγά που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν χθες στη Λωρίδα της Γάζας μέσω των περασμάτων Κερέμ Σαλόμ και Κισουφίμ.

Περίπου 330 φορτηγά με βοήθεια συλλέχθηκαν επίσης χθες από τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους διεθνείς οργανισμούς από την πλευρά των περασμάτων της Γάζας για να διανεμηθούν, σύμφωνα με το COGAT.

«Το περιεχόμενο εκατοντάδων φορτηγών εξακολουθεί να περιμένει την παραλαβή του από την πλευρά των περασμάτων της Γάζας», αναφέρει η COGAT.

Παρόμοιες ποσότητες παραδόσεων βοήθειας έχουν αναφερθεί καθημερινά τους τελευταίους μήνες. Ο ΟΗΕ έχει δηλώσει ότι 600 φορτηγά με βοήθεια πρέπει να διανέμονται καθημερινά προκειμένου να τραφούν σωστά οι περίπου δύο εκατομμύρια άνθρωποι της Λωρίδας εν μέσω του πολέμου.

Η COGAT αναφέρει επίσης ότι «δεξαμενόπλοια με καύσιμα του ΟΗΕ εισήλθαν χθες για τη λειτουργία βασικών ανθρωπιστικών συστημάτων».

