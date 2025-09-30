Κιθ Κέλογκ: Η Ρωσία χάνει τον πόλεμο

Βέβαιος ότι ο η Μόσχα χάνει τον πόλεμο στην Ουκρανία εμφανίστηκε ο απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ Κιθ Κέλογκ.

Κατά τη διάρκεια ομιλία του στο «Φόρουμ για την Ασφάλεια» στη Βαρσοβία και θέλοντας να δείξει τον αποδεκατισμό των ρωσικών δυνάμεων, είπε ότι ο Πούτιν «βγάζει τα τανκς από μουσεία» καθώς οι ρωσικές δυνάμεις «έχουν αποδεκατιστεί» ενώ όταν ρωτήθηκε τι θα έπρεπε να κάνει ο Ρώσος Πρόεδρος για να αντιδράσουν άμεσα οι ΗΠΑ απάντησε ότι «αυτό πρέπει να το σκεφτεί ο Πούτιν».

«Κοιτάζοντας τις στρατιωτικές του δυνάμεις, έχει αποδεκατιστεί. Οι μονάδες του στην πρώτη γραμμή, έχουν καταστραφεί από τον πρώτο χρόνο του πολέμου», είπε ακόμη ο Κέλογκ που αναφερόμενος στο ΝΑΤΟ τόνισε ότι η συμμαχία είναι πολύ συνεπής και ότι «δεν υπάρχει λόγος να χαράξουμε περαιτέρω κόκκινες γραμμές».

Ο Πούτιν έχει το πρόβλημα, όχι η Δύση

«Ο Πούτιν έχει το πρόβλημα, όχι η Δύση», πρόσθεσε και εξήγησε: «Αυτός πρέπει να πάρει αυτή την απόφαση, όχι η Δύση. Η Δύση είναι πολύ καλά ευθυγραμμισμένη και έχω μεγάλη εμπιστοσύνη και σε αυτό».

Αναφερόμενος στα περιστατικά με drones είπε: «Δεν υπάρχει αμφιβολία»: Οι ρωσικές εισβολές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη είναι σοβαρές».

«Ο τρόπος με τον οποίο αντιδράς σε κάτι τέτοιο είναι να αυξάνεις αυτό που ονομάζεται επίπεδο κινδύνου, είπε και εξήγησε: «Ένα καλό παράδειγμα είναι το 2015, όταν οι Ρώσοι άφησαν ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος να εισβάλει στον τουρκικό εναέριο χώρο και τι έκαναν; Το κατέρριψαν».

Ο Κέλογκ παραδέχθηκε την απογοήτευση που υπάρχει για τις ειρηνευτικές συνομιλίες

«Βρισκόμαστε ενώπιον ενός πολέμου που η Ευρώπη δεν έχει δει από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ρωσία δεν κερδίζει αυτόν τον πόλεμο και οι Ουκρανοί έχουν πολεμήσει με θάρρος και εξαιρετικά καλά. Οι Ουκρανοί ήταν απίστευτα αδάμαστοι, το συμπέρασμα είναι ότι πρόκειται για έναν μεγάλο πόλεμο που πρέπει να τερματιστεί».

Σχετικά με την προοπτική μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, ο Κέλογκ λέει ότι «κανείς σε αυτό το δωμάτιο» δεν μπορεί να καταλάβει τι σκέφτεται ο Βλαντιμίρ Πούτιν, λέγοντας πάντως ότι ο Ρώσος πρόεδρος συνειδητοποιεί ότι «δεν μπορεί να κερδίσει»

«Νομίζω ότι πιθανότατα μέσα στην καρδιά του, συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να κερδίσει».