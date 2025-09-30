Λαβρόφ: Η Μόσχα δεν πιστεύει ότι οι ΗΠΑ έχουν λάβει απόφαση για την προμήθεια της Ουκρανίας με πυραύλους Τόμαχοκ

Η Μόσχα δεν πιστεύει ότι η Ουάσινγκτον έχει λάβει οριστική απόφαση για την προμήθεια πυραύλων cruise μεγάλης εμβέλειας τύπου Τόμαχοκ στην Ουκρανία, εκτίμησε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε την Κυριακή ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει ουκρανικό αίτημα για τους συγκεκριμένους πυραύλους.

Όπως είπε ο Λαβρόφ, η στάση των ΗΠΑ σε σχέση με το ζήτημα φαίνεται να είναι το αποτέλεσμα πίεσης από την Ευρώπη και εκτίμησε ότι η Ουάσινγκτον θέλει να δείξει ότι λαμβάνει υπόψη της τις απόψεις των συμμάχων της.

Χθες Δευτέρα η Ρωσία δήλωσε ότι ο στρατός της εξετάζει αν οι ΗΠΑ θα προμηθεύσουν την Ουκρανία με Τόμαχοκ για πλήγματα στο βάθος της Ρωσίας, μια κίνηση που Ρώσοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι μπορεί να προκαλέσει κλιμάκωση.

Πηγή: ΑΜΠΕ