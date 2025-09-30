Ευρωκοινοβούλιο: Οι Πατριώτες για την Ευρώπη θέλουν το κίνημα Antifa να χαρακτηριστεί «τρομοκρατική οργάνωση»

«Ζήλεψαν» τον Ντόναλντ Τραμπ οι Πατριώτες για την Ευρώπη και ο Βέλγος Ευρωβουλευτής Τομ Βαντεντρίσε, συγκεντρώνει υπογραφές για να καταθέσει αύριο 1η Οκτωβρίου ένα ψήφισμα, με το οποίο κηρύσσει το κίνημα Antifa ως τρομοκρατική οργάνωση.

Παράλληλα θα καλέσει τις χώρες της ΕΕ να ακολουθήσουν το παράδειγμά του και να διαλύσουν τα δίκτυά της με τη βοήθεια της Europol και της Επιτροπής.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να χαρακτηρίσει την Antifa τρομοκρατική οργάνωση την περασμένη εβδομάδα, ως απάντηση στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

«Η ANTIFA αποτελεί άμεση απειλή για τους πολίτες μας και για την ίδια τη δημοκρατία», δήλωσε ο Βέλγος βουλευτής σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που κυκλοφόρησε μεταξύ των ευρωβουλευτών ζητώντας υπογραφές.

Την πρωτοβουλία στηρίζουν και οι βουλευτές της Εθνικής Συσπείρωσης, υπό τον Ζορντάν Μπαρντελά (άλλωστε είναι και επικεφαλής των Πατριωτών) και λογικά θα υπογράψουν το ψήφισμα.

Η ηγεσία του Κοινοβουλίου θα αποφασίσει στη συνέχεια για το πόσο είναι παραδεκτό το αίτημα και, εάν γίνει δεκτό, θα το παραπέμψει στην αρμόδια επιτροπή. Ακόμη και αν γίνει δεκτή, είναι απίθανο να συγκεντρώσει την πλειοψηφία.

Στήριξη Ουγγαρίας

Η Ουγγαρία έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι θα ακολουθήσει το παράδειγμα του Τραμπ, με τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν να δηλώνει ότι «η Antifa είναι τρομοκρατική οργάνωση».

Ο υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο έγραψε επίσης στην επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλας για το πώς «αυτό το βίαιο ακροαριστερό δίκτυο έχει πραγματοποιήσει βίαιες επιθέσεις σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Βουδαπέστης», και επέμεινε ότι η Ευρώπη πρέπει να ευθυγραμμίσει τις ενέργειές της με τις ΗΠΑ.

Ο Ούγγρος ευρωβουλευτής Αντράς Λάσλο πρόσθεσε ότι, ειδικά μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, «είναι σαφές ότι δεν μπορεί να επιτραπεί πλέον η εξάπλωση αυτής της οργάνωσης».

naftemporiki.gr με πληροφορίες από Liberation, Politico