CBS: Η Χαμάς τείνει προς έγκριση της συμφωνίας για τη Γάζα, αναμένεται να απαντήσει την Τετάρτη, σύμφωνα με αιγυπτιακή πηγή

Η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις τείνουν προς την αποδοχή του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και θα παρουσιάσουν την απάντηση της ομάδας στους μεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ την Τετάρτη, δήλωσε μια πηγή κοντά στη διαδικασία στο CBS News την Τρίτη.

Το σχέδιο, το οποίο παρουσίασε ο κ. Τραμπ μαζί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, είναι μια πρόταση 20 σημείων η οποία, εάν συμφωνηθεί, θα προβλέπει ταχεία κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, την απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων και ορισμένων Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ, αυξημένη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας και την τελική μεταφορά του ελέγχου της περιοχής σε μια προσωρινή διοίκηση Παλαιστινίων τεχνοκρατών, υπό την επίβλεψη ενός διεθνούς «Συμβουλίου Ειρήνης» υπό την προεδρία του κ. Τραμπ.

Ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ θα συμμετάσχει επίσης στο συμβούλιο, ενώ το Ισραήλ θα διατηρήσει τον έλεγχο ασφαλείας γύρω από την περίμετρο της Γάζας.

Η Χαμάς παρέλαβε αντίγραφο της πρότασης

Μια διπλωματική πηγή με γνώση των συνομιλιών δήλωσε στο CBS News ότι ένας Αιγύπτιος αξιωματούχος και ο πρωθυπουργός του Κατάρ παρείχαν στους εκπροσώπους της Χαμάς ένα αντίγραφο της πρότασης.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία διοικεί εν μέρει περιοχές της κατεχόμενης από το Ισραήλ Δυτικής Όχθης, εξέδωσε δήλωση που υποστηρίζει το σχέδιο, η οποία δημοσιεύθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων WAFA, το οποίο συνδέεται με την Παλαιστινιακή Αρχή.

Στη δήλωσή της, η Παλαιστινιακή Αρχή τόνισε «τη σημασία της συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίτευξη ειρήνης στην περιοχή» και επιβεβαίωσε τις δεσμεύσεις της για ορισμένες μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της «διεξαγωγής προεδρικών και βουλευτικών εκλογών εντός ενός έτους μετά το τέλος του πολέμου».

«Έχουμε επιβεβαιώσει ότι επιθυμούμε ένα σύγχρονο, δημοκρατικό, μη στρατιωτικοποιημένο παλαιστινιακό κράτος που είναι αφοσιωμένο στον πλουραλισμό και την ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας», ανέφερε η δήλωση.

«Εκτός» άμεσης εμπλοκής στη διοίκηση της μεταπολεμικής Γάζας η Παλαιστινιακή Αρχή

Η πρόταση του κ. Τραμπ δεν περιλαμβάνει κανέναν άμεσο ρόλο για την Παλαιστινιακή Αρχή στη διοίκηση της μεταπολεμικής Γάζας, αλλά αναφέρει ότι ο οργανισμός θα μπορούσε τελικά να «ανακτήσει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τον έλεγχο της Γάζας» μόλις εφαρμόσει μια σειρά μεταρρυθμίσεων.

Οι ηγέτες ορισμένων εθνών με μουσουλμανική πλειοψηφία, συμπεριλαμβανομένων βασικών κρατών στη Μέση Ανατολή, έδωσαν γρήγορα σήμα για την υποστήριξή τους στο σχέδιο. Η Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ινδονησία, το Πακιστάν, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ εξέδωσαν κοινή δήλωση στην οποία χαιρετίζουν τις «ειλικρινείς προσπάθειες του κ. Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα» και επιβεβαιώνουν την «εμπιστοσύνη τους στην ικανότητά του να βρει έναν δρόμο προς την ειρήνη».

«Τονίζουν τη σημασία της συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την εξασφάλιση της ειρήνης στην περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, οι υπουργοί χαιρετίζουν την ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ σχετικά με την πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου, την ανοικοδόμηση της Γάζας, την αποτροπή του εκτοπισμού του παλαιστινιακού λαού και την προώθηση μιας συνολικής ειρήνης, καθώς και την ανακοίνωσή του ότι δεν θα επιτρέψει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης», αναφέρει η κοινή δήλωση.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι «ενθαρρύνθηκε από τη θετική απάντηση του Πρωθυπουργού Νετανιάχου» στην πρόταση των ΗΠΑ και ότι «όλα τα μέρη πρέπει να εκμεταλλευτούν αυτή τη στιγμή για να δώσουν στην ειρήνη μια πραγματική ευκαιρία», ανέφερε το δίκτυο BBC News, συνεργαζόμενο με το CBS News.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Βόλκερ Τουρκ, δήλωσε στο CBS News ότι «οτιδήποτε μας φέρνει σε μια εκεχειρία, στην απελευθέρωση ομήρων, στον τερματισμό της σφαγής που βλέπουμε και στον τερματισμό της απίστευτης ταλαιπωρίας και σε μια πορεία προς την ειρήνη είναι ευπρόσδεκτο».

Πηγή: CBS News