Ντόχα: Τουρκική αντιπροσωπεία στις διαβουλεύσεις για το σχέδιο Τραμπ

Τουρκική αντιπροσωπεία θα συμμετάσχει στην μεσολαβητική ομάδα η οποία θα συζητήσει σήμερα στο Κατάρ το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, ανακοίνωσε η Ντόχα.

«Η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών (της Χαμάς) υποσχέθηκε να μελετήσει (το σχέδιο) με υπευθυνότητα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ διευκρινίζοντας ότι σύσκεψη μεταξύ των δύο πλευρών θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ, «στην οποία θα συμμετάσχει και η τουρκική πλευρά».

Σημειώνεται ότι χθες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είχε προαναγγείλει τη συμμετοχή της τουρκικής αντιπροσωπείας ενώ έπλεξε εκ νέου το εγκώμιο του Ερντογάν.