Γάζα: Στήριξη του Κρεμλίνου στο σχέδιο Τραμπ

Κόσμος

Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Τη στήριξή του στο ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για τη Γάζα, εξέφρασε Κρεμλίνο, ελπίζοντας πως αυτή η πρόταση θα βάλει τέλος στη σύγκρουση.

«Το Κρεμλίνο υποστηρίζει πάντα και χαιρετίζει όλες τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ που αποσκοπούν στο να δοθεί τέλος στην τραγωδία που εκτυλίσσεται αυτήν τη στιγμή», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Ευχόμαστε αυτό το σχέδιο να εφαρμοστεί και να συμβάλει στο να οδηγηθούν σε μια ειρηνική έκβαση τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

«Η Ευρώπη θα ήταν καλύτερα αν επεδίωκε τον διάλογο»

Παράλληλα, αναφερόμενος στην Ουκρανία, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σημείωσε ότι υπάρχουν πολλοί που ζουν στις περιφέρειες της Οδησσού και του Μικολάιφ στην Ουκρανία, οι οποίοι θέλουν «να συνδέσουν τη μοίρα τους με τη Ρωσία», αλλά φοβούνται να το πουν ανοιχτά.

Ο Πεσκόφ απαντούσε σε υποθετική ερώτηση σχετικά με το τι θα συνέβαινε αν επιτρεπόταν στον κόσμο σε αυτές τις περιφέρειες να ψηφίσει για το αν θα γίνουν μέρος της Ρωσίας.

Ο Πεσκόφ σημείωσε επίσης ότι η Ευρώπη θα ήταν καλύτερα αν επεδίωκε τον διάλογο με τη Ρωσία για ζητήματα ασφαλείας παρά να προσπαθεί να υψώσει ένα «τείχος κατά των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drone)» που διχάζει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

