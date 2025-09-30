Προειδοποίηση Γκίντεον Σάαρ: Η Χαμάς μπορεί να προσπαθήσει να αποσυρθεί από τη συμφωνία για τη Γάζα

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε ότι το Ισραήλ παραμένει προσηλωμένο στους πολεμικούς του στόχους αποδεχόμενο το σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα, ενώ προειδοποίησε ότι η Χαμάς μπορεί να προσπαθήσει να «αποφύγει την εφαρμογή» της πρότασης, μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου στο Βελιγράδι μαζί με τον Σέρβο ομόλογό του Μάρκο Τζούριτς.

Ο Σάαρ τόνισε ότι η αποδοχή της πρότασης από το Ισραήλ «δεν πρέπει να εκπλήσσει κανέναν», καθώς το Ισραήλ παραμένει «προσηλωμένο στους στόχους που θέτουμε» για τον πόλεμο – οι οποίοι έχουν επανειλημμένα δηλωθεί ως η καταστροφή των ένοπλων δυνατοτήτων της Χαμάς, η απελευθέρωση των ομήρων και η διασφάλιση ότι η Γάζα δεν θα αποτελέσει μελλοντική απειλή για το Ισραήλ. «Αλλά προτιμούμε να τους επιτύχουμε με διπλωματικά μέσα», συμπλήρωσε.

«Και σήμερα, είμαστε προσηλωμένοι σε αυτούς τους στόχους – όπως έχουν τεθεί από το υπουργικό μας συμβούλιο ασφαλείας», είπε, σημειώνοντας ότι η Χαμάς είναι «αποκλειστικά υπεύθυνη» για τη συνέχιση του πολέμου αρνούμενη να τερματίσει τη σύγκρουση.

Αναμονή για την απάντηση της Χαμάς

Ο υπουργός Εξωτερικών σημειώνει ότι η Χαμάς δεν έχει ακόμη αποδεχτεί το σχέδιο και εκφράζει σκεπτικισμό επί του θέματος: «Γνωρίζουμε, σύμφωνα με το παρελθόν, ότι [η Χαμάς] συνήθως θέλει να ανοίγει και να κλείνει, να προσπαθεί να αλλάζει τους όρους και να αποφεύγει την εφαρμογή. Αλλά θα δούμε».

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ ανάφερε ότι η Χαμάς έλαβε την πρόταση μόλις χθες το βράδυ, αλλά υποσχέθηκε να την εξετάσει υπεύθυνα.

Ο Σάαρ πρόσθεσε ότι το Ισραήλ θέλει «να δει τους ομήρους μας να επιστρέφουν σπίτι μετά από δύο χρόνια», αναφέροντας ονομαστικά τον όμηρο Αλον Οχελ, ο οποίος έχει σερβική υπηκοότητα, και λέει ότι το Ισραήλ ελπίζει σε μια «αποριζοσπαστικοποιημένη, αποστρατιωτικοποιημένη» Γάζα που δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το εβραϊκό κράτος.

Κατά τη διάρκεια διμερούς συνάντησης σήμερα το πρωί, ο Σάαρ και ο Τζούριτς υπέγραψαν «ένα κοινό πρόγραμμα συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστήμης και του πολιτισμού, καθώς και μνημόνια συμφωνίας για διμερείς διαβουλεύσεις και την εκπαίδευση διπλωματών», και αποφάσισαν επίσης να ξεκινήσουν έναν στρατηγικό διάλογο και μια υπουργική κοινή οικονομική επιτροπή, αναφέρει το γραφείο του Σάαρ.

Πηγή: Times of Israel