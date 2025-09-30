Η Χαμάς εξετάζει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, σύμφωνα με παλαιστινιακή πηγή

Μια παλαιστινιακή πηγή κοντά στη Χαμάς δήλωσε ότι το ισλαμιστικό κίνημα εξετάζει το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, το οποίο παρουσιάστηκε τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον και υποστηρίχθηκε από τον ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η Χαμάς ξεκινά σήμερα μια σειρά διαβουλεύσεων εντός των πολιτικών και στρατιωτικών στελεχών της, τόσο εντός της Παλαιστίνης όσο και στο εξωτερικό», δήλωσε η πηγή, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας και προσθέτοντας ότι το κίνημα θα παράσχει μια απάντηση «που θα εκπροσωπεί τη Χαμάς και τα κινήματα αντίστασης» .

«Οι συζητήσεις θα μπορούσαν να διαρκέσουν αρκετές ημέρες λόγω της πολυπλοκότητάς τους, ιδίως στον συντονισμό της επικοινωνίας μεταξύ μελών της ηγεσίας και των κινημάτων μετά την ισραηλινή επιθετικότητα στη Ντόχα (του Κατάρ)», πρόσθεσε η πηγή. Μια άλλη παλαιστινιακή πηγή επιβεβαίωσε επίσης στο AFP ότι η Χαμάς εξετάζει το σχέδιο του Τραμπ.

