Ουκρανός συνελήφθη στην Πολωνία για τις εκρήξεις στον Nord Stream

Η Πολωνία συνέλαβε Ουκρανό που καταζητείται για φερόμενη συμμετοχή στις εκρήξεις του Nord Stream, σύμφωνα με τον Guardian και το Reuters

Ο Ουκρανός, που καταζητείται από τη Γερμανία για φερόμενη συμμετοχή του στις εκρήξεις του Nord Stream, συνελήφθη στην Πολωνία, σύμφωνα με αναφορά του ραδιοφωνικού σταθμού RMF FM.

Ο άνδρας, ένας εκπαιδευτής καταδύσεων γνωστός μόνο ως Volodymyr Z, συνελήφθη στο Προυσκόβ, λίγο έξω από τη Βαρσοβία, σύμφωνα με τον ραδιοφωνικό σταθμό.

Το ραδιόφωνο RMF ανέφερε, σύμφωνα με το Reuters, ότι ο άνδρας καταζητείτο βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε από γερμανικό δικαστήριο.

Οι εκρήξεις του 2022, που χαρακτηρίστηκαν τόσο από τη Μόσχα όσο και από τη Δύση ως πράξη σαμποτάζ, διέκοψαν σε μεγάλο βαθμό τον εφοδιασμό της Ευρώπης με ρωσικό φυσικό αέριο, προκαλώντας σημαντική κλιμάκωση της σύγκρουσης στην Ουκρανία και περιορίζοντας τον εφοδιασμό της ηπείρου με ενέργεια.

Κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις εκρήξεις και η Ουκρανία αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή.

Πηγές: Guardian, Reuters