Ουκρανία: Ο νέος πύραυλος «Long Neptune» έπληξε ρωσικό εργοστάσιο 240 χιλιόμετρα μακριά

Πειραγμένη μεγάλης εμβέλειας εκδοχή του ουκρανικού πυραύλου Neptune χρησιμοποιήθηκε σε επίθεση εναντίον ρωσικού εργοστασίου στο Μπριάνσκ, σύμφωνα με το Ναυτικό της χώρας.

Η φύση της επίθεσης, με τον Neptune να πλήττει κτιριακή εγκατάσταση σε μεγάλη απόσταση από το σημείο εκτόξευσής του, υποδηλώνει ότι το Κίεβο χρησιμοποίησε την αναβαθμισμένη εκδοχή του ουκρανικού πυραύλου.

Ο ουκρανικός Neptune έχει συνδεθεί με την επίθεση στη ναυαρχίδα του Στόλου Μαύρης Θάλασσας του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού «Moskva». Χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την επίθεση γιατί έχει δημιουργηθεί για αυτό ακριβώς, να πλήττει δηλαδή ναυτικά μέσα και πολεμικά πλοία.

Πλέον η Ουκρανία έχει τροποποιήσει τον πύραυλο για να πλήττει επίσης χερσαίους στόχους, σε μια προσπάθεια να διευρύνει το οπλοστάσιο μεγάλου βεληνεκούς που έχει στη διάθεσή της. Το κύριο στοιχείο αναβάθμισης εκτιμάται ότι είναι το νέο σύστημα καθοδήγησης, κατάλληλο πλέον για χερσαίους στόχους, καθώς η αρχική έκδοση στηριζόταν σε ραντάρ, που είναι πιο χρήσιμο για επιθέσεις σε μεγάλα πλοία.

«Τη νύχτα, ο Neptune μας έπληξε με επιτυχία το ρωσικό εργοστάσιο Elektrodetal του Καράτσεφ», ανέφερε το ουκρανικό ναυτικό σε ανακοίνωσή του το βράδυ της Δευτέρας, δημοσιεύοντας αρκετές φωτογραφίες από το συμβάν.

Το Καράτσεφ είναι μια πόλη στο Μπριάνσκ, ρωσική περιοχή που συνορεύει με το Τσερνιχόφ της βόρειας Ουκρανίας. Απέχει περίπου 70 μίλια από τα σύνορα με την Ουκρανία, αλλά το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας δήλωσε ότι η πυραυλική επίθεση τη Δευτέρα διεξήχθη σε ακτίνα 240 χιλιομέτρων (περίπου 150 μίλια).

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας, για την επίθεση εκτοξεύτηκαν τέσσερις πύραυλοι. Δεν διευκρίνισε ωστόσο τον τύπο των πυραύλων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ρωσικό εργοστάσιο που επλήγη ειδικεύεται στην κατασκευή ηλεκτρικών εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.

Η επίθεση έρχεται λίγους μήνες αφότου η Ουκρανία ανακοίνωσε για πρώτη φορά την ανάπτυξη του τροποποιημένου R-360 Neptune εναντίον ενός χερσαίου στόχου τον Μάρτιο. Το Κίεβο δήλωσε ότι επιτέθηκε σε ένα διυλιστήριο πετρελαίου στο Τουάπσε σε απόσταση μεγαλύτερη των 300 μιλίων, ονομάζοντας ανεπίσημα τον τροποποιημένο πύραυλο «Long Neptune».

Ο πύραυλος κατασκευάζεται από την ουκρανική εταιρεία Luch Design Bureau και αρχικά βασίστηκε στο σοβιετικό Kh-35.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει τον Μάρτιο ότι ο Long Neptune διαθέτει εμβέλεια 620 μιλίων, πολύ πάνω από την αρχική του εμβέλεια των 175 μιλίων.



