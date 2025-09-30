Στολίσκος «Global Sumud»: Πλησιάζει στη Γάζα – Πώς θα δράσει το Ισραήλ

Στην τελική ευθεία πριν την προσέγγιση των ακτών της Γάζας και του Ισραήλ βρίσκεται πλέον ο διεθνής στολίσκος Global Sumud, που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στους αποκλεισμένους Παλαιστινίους και όλοι περιμένουν να δουν ποια θα είναι η αντίδραση του Ισραήλ στη λεγόμενη «ζώνη αναχαίτισης» από τον ισραηλινό στρατό.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου κατηγόρησε τους οργανωτές ότι «συνδέονται με τη Χαμάς» και έχει καταστήσει σαφές πώς δεν θα επιτρέψει στα περίπου 41 σκάφη του στολίσκου να προσεγγίσουν τις ακτές. Κάπου 12 σκάφη έχουν μείνει πίσω λόγω διαφόρων προβλημάτων – αναμένεται να φτάσουν σε αυτό που ο οργανισμός αποκαλεί «πιθανή ζώνη αναχαίτισης» από τον ισραηλινό στρατό.

Μια τεταμένη ηρεμία επικρατεί μεταξύ των 530 συμμετεχόντων, από 44 χώρες, σύμφωνα με στοιχεία των οργανωτών. Οι επιβαίνοντες ακτιβιστές αναμένουν επίθεση από drones, ακόμη και στα διεθνή ύδατα, όπως λένε εκπρόσωποι των οργανωτών. Στον στολίσκο μετέχουν και έξι ελληνικά σκάφη.

«Τα πληρώματα παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα ενόψει πιθανής εμπλοκής, ενώ στη στεριά έχει σημάνει επαγρύπνηση, με τους επιβαίνοντες να ξεκαθαρίζουν ότι θα υπερασπιστεί την αποστολή τους, αλλά και το δικαίωμα της Γάζας να επικοινωνεί ελεύθερα με τον κόσμο από τα λιμάνια και τις ακτές της», αναφέρουν εκπρόσωποι της αποστολής.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, στρατιώτες εξασκούνται σε επιχείρηση επέμβασης σε σκάφη εν πλώ, εδώ και μέρες.

Η ηγεσία του στολίσκου αναμένει ότι αυτή η επέμβαση θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ ή αύριο, καθώς τα σκάφη θα βρίσκονται 150 μίλια, ανοιχτά των ακτών της Γάζας.

Το Ισραήλ έχει καλέσει πάντως τους ακτιβιστές να δέσουν σε τρίτη χώρα ή ακόμα και στην Ασκελόν και να ξεφορτώσουν την βοήθειά τους. Η Ιταλία έχει επίσης παροτρύνει τους διοργανωτές να μεταφέρουν την βοήθεια με άλλο τρόπο στη Γάζα. Το Ισραήλ κατηγόρησε τον στολίσκο ότι συνδέεται με τη Χαμάς.

Διεθνής εμπλοκή;

Κοντά στον στολίσκο πλέουν πολεμικά σκάφη από την Ισπανία και την Ιταλία, καθώς οι ακτιβιστές ανακοίνωσαν ότι ήδη έχουν δεχθεί επιθέσεις από ισραηλινά drones. Στην περιοχή περιπολούν πάντως και τουρκικά drones, ενώ εντοπίστηκε κοντά και ένα πολεμικό σκάφος της Τουρκίας. Μέχρι χθες υπήρχε και σκάφος του ελληνικού Λιμενικού.

«Τα ισπανικά και ιταλικά πολεμικά πλοία είναι δίπλα στον στολίσκο Sumud για προστασία σε περίπτωση ισραηλινής επιθετικότητας», ανέφεραν ακτιβιστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δεν είναι σαφές τι σκοπεύουν να κάνουν αυτές οι χώρες. Φαινομενικά, η Ιταλία και η Ισπανία έχουν προσπαθήσει να βοηθήσουν τους πολίτες τους και να αποτρέψουν περισσότερες επιθέσεις εναντίον των πλοίων.

Τον στολίσκο συνοδεύει επίσης ένα μεγάλο σκάφος υποστήριξης, το Life Support, το οποίο διαχειρίζεται η ΜΚΟ Emergency.

Τα περισσότερα από τα σκάφη είναι ιστιοφόρα, που ταξιδεύουν με ταχύτητα 5 κόμβων. Έτσι, μπορούν να διανύουν περίπου 100 μίλια την ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να φτάσουν στις ακτές της Γάζας μέχρι τις 2 Οκτωβρίου, την ημέρα που το Ισραήλ τιμά την επέτειο του αραβο-ισραηλινού πολέμου Γιομ Κιπούρ, το 1973.

Δεν είναι σαφές ποια είναι τα σχέδια των ακτιβιστών, αλλά το ηθικό τους φαίνεται να είναι υψηλό λόγω της παρουσίας των drones και των ξένων πολεμικών σκαφών. «Πιστεύουμε ότι τώρα έχουν κάποια προστασία καθώς πλέουν αργά προς το Ισραήλ», όπως αναφέρουν οι ακτιβιστές.

Προβλήματα στον στολίσκο

Η χθεσινή ημέρα χαρακτηρίστηκε από τεχνικές δυσκολίες σε αρκετά σκάφη της αποστολής, αποτέλεσμα – όπως σημειώνεται – της παλαιότητας των σκαφών και των περιορισμένων πόρων που είχε στη διάθεσή της η αποστολή.

Το πλοίο «Sunflower», που απέπλευσε από την Τουρκία, παρουσίασε μηχανικά προβλήματα και συνεχίζει με πανιά. Το «Καπετάν Νίκος», το οποίο ξεκίνησε από την Κρήτη, επίσης παρουσίασε προβλήματα, τα οποία όμως επιδιορθώθηκαν εν πλω από τους μηχανικούς της αποστολής. Το «Johny M» υπέστη ρήγματα που απείλησαν την πλευστότητά του και τελικά ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας.

«Παρά τις δυσκολίες, το πνεύμα αλληλεγγύης και συνεργασίας παραμένει ισχυρό», όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ομάδας υποστήριξης. «Η συλλογική δέσμευση στον σκοπό, η συνείδηση της συμμετοχής σε μια ιστορική αποστολή για την υπόθεση της Παλαιστίνης είναι απαραίτητα στοιχεία για την υπέρβαση των οργανωτικών προκλήσεων».