Ινδονησία: Κατάρρευση οικοτροφείου στην Ανατολική Ιάβα – 3 νεκροί, 38 αγνοούμενοι

Διασώστες στην Ανατολική Ιάβα της Ινδονησίας δίνουν να αγώνα για να εντοπίσουν 38 άτομα που πιστεύεται ότι είναι παγιδευμένα στα συντρίμμια ενός ισλαμικού σχολείου που κατέρρευσε τη Δευτέρα. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν το σχολείο κατέρρευσε στη διάρκεια της μεσημεριανής προσευχής.

Τρεις άνθρωποι επιβεβαιώθηκε ότι είναι νεκροί και 99 είναι εκείνοι που επέζησαν μετά την κατάρρευση χθες, Δευτέρα, του οικοτροφείου Αλ Κοζίνι στην πόλη Σιντοάρτζο, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 780 χιλιομέτρων ανατολικά της Τζακάρτα, σύμφωνα με τον Μοχάμεντ Σιάφι, επικεφαλής της ινδονησιακής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης.

Πολλοί από τους αγνοούμενους είναι έφηβοι που είχαν συγκεντρωθεί για την προσευχή όταν κατέρρευσε το κτίριο.

Τα αίτια της κατάρρευσης διερευνώνται, αν και εκείνη την ώρα γίνονταν οικοδομικές εργασίες, όπως φέρεται να δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών Αμπντούλ Μουχάρι. Το διώροφο κτίριο είχε ασταθή θεμέλια και δεν μπορούσε να αντέξει το βάρος της πρόσθετης κατασκευής επιπλέον ορόφων, εκτιμούν οι αξιωματούχοι.

«Αυτό το αιφνίδιο συμβάν προκάλεσε πτώση δομικών υλικών πάνω σε δεκάδες μαθητές και εργαζόμενους», είπε. Όπως πρόσθεσε ο ίδιος, οι διασώστες χρησιμοποιούν βαρύ εξοπλισμό, όπως έναν εκσκαφέα και ένα γερανό, για να μετακινήσουν τα ογκώδη συντρίμμια.

Ένας αξιωματούχος της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, ο Νανάνγκ Σιτζίτ, είχε ωστόσο δηλώσει ότι, επειδή αγνοούνται 38 άνθρωποι, οι αρχές δεν θα χρησιμοποιήσουν βαρύ εξοπλισμό από τον φόβο μήπως καταρρεύσει και το υπόλοιπο οικοδόμημα. Σύμφωνα με τον Αμπντούλ, σχεδόν 80 από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών ανακοίνωσε ότι τα θεμέλια του κτιρίου δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν το βάρος της κατασκευής του τέταρτου ορόφου του.

Ο επιστάτης του οικοτροφείου Αμπντούς Σαλάμ Μουτζίμπ δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Antara ότι οι κατασκευαστικές εργασίες στο κτίριο είχαν ολοκληρωθεί πριν από την προσευχή, αλλά είπε ότι τα θεμέλια δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν το οικοδόμημα.

Η κατάρρευση του σχολείου θα εγείρει νέες ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των κατασκευών στην Ινδονησία. Το αρχιπέλαγος είναι σεισμικά ενεργό, αν και δεν πιστεύεται ότι η κατάρρευση του κτιρίου σχετίζεται με σεισμική δραστηριότητα.