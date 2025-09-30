Βέβαιη η φον ντερ Λάιεν για τα ρωσικά drones: Η Ευρώπη πρέπει να δώσει μια ισχυρή και ενιαία απάντηση

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι «η Ευρώπη πρέπει να δώσει μια ισχυρή και ενιαία απάντηση στις εισβολές των ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στα σύνορά μας».

Μάλιστα ανέδειξε την ανάγκη να προχωρήσει η ΕΕ στην κατασκευή ενός «τείχους από μη επανδρωμένα αεροσκάφη» για την αύξηση της ασφάλειας.

«Δεν ξέρουμε αν είναι σκόπιμο»

Ο Μαρκ Ρούτε, επικεφαλής του ΝΑΤΟ, από την πλευρά του συμφώνησε με την επείγουσα ανάγκη, τονίζοντας ότι ενώ η συμμαχία εξακολουθεί να αξιολογεί ποιος – ή τι – βρίσκεται πίσω από τις εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Δανία, «όσον αφορά την Πολωνία και την Εσθονία, είναι σαφές ότι είναι οι Ρώσοι». «Ωστόσο, αξιολογούμε αν είναι σκόπιμο ή όχι. Αλλά ακόμα κι αν δεν είναι σκόπιμο, είναι απερίσκεπτο και απαράδεκτο».

Η φον ντερ Λάιεν μίλησε επίσης για την Ουκρανία, χαιρετίζοντας την ανθεκτικότητά της και τονίζοντας ότι δεν έχει παραχωρήσει «σχεδόν κανένα έδαφος φέτος», παρά τη συνεχιζόμενη σύγκρουση.

Είπε ότι οι κυρώσεις της ΕΕ «αποδίδουν» και το μπλοκ θα θελήσει να πιέσει περαιτέρω με το επερχόμενο, 19ο πακέτο μέτρων κατά της Μόσχας.

Η ΕΕ συμφώνησε με την Ουκρανία ότι «συνολικά 2 δισεκατομμύρια ευρώ θα δαπανηθούν για μη επανδρωμένα αεροσκάφη», κάτι που «επιτρέπει στην Ουκρανία να επεκταθεί και να χρησιμοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της».

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπέδειξε ότι η ΕΕ θα θελήσει να προχωρήσει με αυτό που αποκαλεί «δάνεια επανορθώσεων», με βάση τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία – ένα μέρος των οποίων θα χρησιμοποιηθεί και για τη χρηματοδότηση της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ.

Προσέφερε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς υποτίθεται ότι θα λειτουργήσει το σχέδιο, λέγοντας: «Το δάνειο δεν θα εκταμιευθεί εφάπαξ, αλλά σε δόσεις και με όρους. Και θα ενισχύσουμε τη δική μας αμυντική βιομηχανία διασφαλίζοντας ότι ένα μέρος του δανείου θα χρησιμοποιηθεί για προμήθειες στην Ευρώπη και με την Ευρώπη. Είναι σημαντικό ότι δεν θα υπάρξει κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων. Η Ουκρανία πρέπει να αποπληρώσει το δάνειο, εάν η Ρωσία καταβάλλει αποζημιώσεις. Ο δράστης (αυτός που ξεκίνησε τον πόλεμο) πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνος».

Πηγή: Guardian