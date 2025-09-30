Logo Image

Γερμανία: Ένοχος για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας στενός συνεργάτης πρώην Ευρωβουλευτή του AfD

Κόσμος

Γερμανία: Ένοχος για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας στενός συνεργάτης πρώην Ευρωβουλευτή του AfD

REUTERS/Nadja Wohlleben

Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 4 ετών

Ένοχος για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας κρίθηκε από το Ανώτερο Δικαστήριο του Κρατιδίου της Δρέσδης ο Γιαν Γκ., πρώην συνεργάτης του ευρωβουλευτή της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) Μαξιμίλιαν Κρα.

Το Δικαστήριο επέβαλε στον συνεργάτη του ευρωβουλευτή ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και εννέα μηνών.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, ο καταδικασθείς, εκμεταλλευόμενος την θέση του, ενεργούσε κατά την περίοδο 2019 έως 2024 για λογαριασμό των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών, στις οποίες είχε παραδώσει εκατοντάδες έγγραφα, μεταξύ των οποίων και πολλά διαβαθμισμένα.

Το δικαστήριο διαπίστωσε επίσης ότι ο Γιαν Γκ. κατασκόπευε Κινέζους αντιφρονούντες και συνέλεγε στοιχεία και για την ηγεσία της AfD.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ναυτεμπορική TV: Από σήμερα στην τηλεόρασή σας – Το ανανεωμένο πρόγραμμα του καναλιού

Ναυτεμπορική TV: Από σήμερα στην τηλεόρασή σας – Το ανανεωμένο πρόγραμμα του καναλιού

Ο κατηγορούμενος δήλωσε αθώος, ενώ η υπεράσπισή του εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με την νομιμότητα της επί πάνω από τρία χρόνια παρακολούθησης του πελάτη του από τις γερμανικές αρχές. Μαζί με τον Γιαν Γκ. καταδικάστηκε σε φυλάκιση 21 μηνών με αναστολή η Γιακί Ξ., η οποία εργαζόταν στο αεροδρόμιο της Λειψίας και θεωρείται ότι έδινε πληροφορίες για πτήσεις και φορτία.

Έρευνα και για τον Ευρωβουλευτή

Η Εισαγγελία της Δρέσδης ερευνά πάντως και τον ίδιο τον Μαξιμίλιαν Κρα, ο οποίος στο μεταξύ έχει εκλεγεί ομοσπονδιακός βουλευτής με την AfD, με την υποψία της δωροληψίας και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος που έλαβε από την Κίνα.

Στην δίκη του συνεργάτη του ο κ. Κρα δήλωσε παντελή άγνοια για την δράση του υπέρ των κινεζικών υπηρεσιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube