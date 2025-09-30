Πώς διαβάζει ο Νετανιάχου το σχέδιο Τραμπ: «Ο στρατός θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος» της Γάζας και «αποκλείεται η δημιουργία παλαιστινιακού κράτους»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι δεν αποδέχθηκε επί της αρχής τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, σε βίντεο που ανήρτησε στο Telegram μία μέρα μετά την παρουσίαση του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο ισραηλινός στρατός «θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του επαινεί το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα, ισχυριζόμενος ότι «έχει ανατρέψει τα δεδομένα και έχει απομονώσει τη Χαμάς» με όρους ευνοϊκούς για το Ισραήλ.

«Θα ανακτήσουμε όλους τους ομήρους μας, ζωντανούς και καλά στην υγεία τους, ενώ ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε.

Πάντως στο αμερικανικό σχέδιο αναφέρεται ότι «το Ισραήλ δεν θα καταλάβει ούτε θα προσαρτήσει τη Γάζα» και ότι ο στρατός του θα αποσυρθεί σταδιακά μέχρι να αποχωρήσει πλήρως, εκτός από μια προσωρινή παρουσία του στην περίμετρο ασφαλείας.

«Δεν αναφέρεται στη συμφωνία»

«Σε καμία περίπτωση, και αυτό δεν αναφέρεται στη συμφωνία», δήλωσε επίσης ο Νετανιάχου απαντώντας στο ερώτημα αν «αποδέχθηκε ένα παλαιστινιακό κράτος», μετά και τις συνομιλίες που είχε την Δευτέρα με τον Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο. «Όμως ένα πράγμα ειπώθηκε ξεκάθαρα: είμαστε σταθερά αντίθετοι σε ένα παλαιστινιακό κράτος», πρόσθεσε.

Στο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα, το οποίο παρουσιάστηκε από τον Λευκό Οίκο, αναφέρεται ότι «ενδέχεται τελικά να δημιουργηθούν οι συνθήκες για μια αξιόπιστη πορεία προς την αυτοδιάθεση και τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους».

Οι δηλώσεις αυτές του Νετανιάχου έγιναν μία ημέρα αφού εξέφρασε δημοσίως την υποστήριξή του στο ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ, το οποίο προβλέπει την ανάπτυξη «μια διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης» στη Γάζα μετά την απόσυρση του ισραηλινού στρατού.

