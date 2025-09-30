Πώς προβλέπει το σχέδιο Τραμπ να αποσυρθεί ο ισραηλινός στρατός από τη Γάζα (χάρτης)

Επιστροφή των ομήρων, τέλος του πολέμου στη Γάζα και αυγή της «αιώνιας ειρήνης» στη Μέση Ανατολή. Αυτοί είναι οι στόχοι που διακήρυττε την Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζοντας το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Το σχέδιο, εφόσον γίνει δεκτό και εφαρμοστεί, προβλέπεται να ξεκινήσει με την άμεση παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Προβλέπεται επίσης να «παγώσουν» οι υπάρχουσες «γραμμές μάχης».

Σύμφωνα με το σχέδιο, η Χαμάς θα καταθέσει τα όπλα της τα οποία θα καταστραφούν. Επίσης, θα απελευθερώσει- εντός 72 ωρών- 20 ζωντανούς Ισραηλινούς ομήρους και τα λείψανα περισσότερων από 24 που εκτιμάται ότι είναι νεκροί.

Μόλις απελευθερωθούν οι όμηροι, η πρόταση αναφέρει ότι το Ισραήλ θα απελευθερώσει εκατοντάδες κρατούμενους. Πρόκειται για 250 ισοβίτες Παλαιστίνιους και 1.700 από τη Γάζα που συνελήφθησαν μετά την 7η Οκτωβρίου 2023.

Επιπλέον, «το Ισραήλ δεν θα καταλάβει ούτε θα προσαρτήσει τη Γάζα» και οι δυνάμεις του θα αποσυρθούν από την περιοχή σταδιακά με την πάροδο του χρόνου. Στον χάρτη διακρίνονται οι τρεις φάσεις για την απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Ίσως το πιο σημαντικό σημείο του σχεδίου είναι η προσθήκη του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου του διεθνούς «Συμβουλίου Ειρήνης» της Γάζας, επιβλέποντας τους Παλαιστίνιους τεχνοκράτες που θα κυβερνήσουν προσωρινά τη μεταπολεμική Λωρίδα. Αρχικά είχε οριστεί να προεδρεύσει ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ, αλλά η παρουσία του Αμερικανού προέδρου στην κεφαλή του «Συμβουλίου Ειρήνης» παρέχει μια σημαντική εγγύηση.

Το Ισραήλ δεν θα καταλάβει ούτε θα προσαρτήσει τη Γάζα. Καθώς το «Συμβούλιο Ειρήνης» θα εγκαθιδρύει τον έλεγχο και τη σταθερότητα στον παλαιστινιακό θύλακα, οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν βάσει προτύπων, οροσήμων και χρονοδιαγραμμάτων που θα συνδεθούν με την αποστρατιωτικοποίηση και θα συμφωνηθούν μεταξύ Ισραήλ, «Συμβουλίου Ειρήνης», των εγγυητών και των Ηνωμένων Πολιτειών, με στόχο μια ασφαλή Γάζα που δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ, την Αίγυπτο ή τους πολίτες τους.

Στην πράξη, ο ισραηλινός στρατός θα παραδίδει σταδιακά τα τμήματα της Γάζας που ελέγχει το «Συμβούλιο Ειρήνης», μέχρι να αποσυρθούν πλήρως από τη Γάζα. Προβλέπεται όμως ισραηλινή παρουσία ασφαλείας στην περίμετρο που θα παραμείνει έως ότου η Γάζα διασφαλιστεί πλήρως από κάθε αναζωπύρωση τρομοκρατικής απειλής.

