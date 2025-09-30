Γιατί η Ρωσία δεν έχει πλέον πολεμικά πλοία στη Μεσόγειο

Για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια, το Ρωσικό Πολεμικό Ναυτικό έχει πλέον ελάχιστη παρουσία στη Μεσόγειο.

Για την ακρίβεια, εκτός από το πετρελαιοφόρο «Κόλα», το μόνο ρωσικό πολεμικό πλοίο στη Μεσόγειο είναι η κορβέτα κλάσης Steregushchy «Boiky», η οποία συνοδεύσει το φορτηγό πλοίο «Sparta IV», πιθανότατα κατευθυνόμενο προς το συριακό λιμάνι της Ταρτούς ή το Πορτ Σάιντ.

«Αν το Sparta IV φτάσει στην Ταρτούς, αυτό θα αποτελεί ένδειξη ότι οι πρόσφατες συζητήσεις μεταξύ των Ρώσων και της νέας συριακής κυβέρνησης έχουν καταλήξει σε κάποια συμφωνία σχετικά με τη μελλοντική συνεργασία. Πιθανοί όροι θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν παραδόσεις πετρελαίου και ανταλλακτικών για τον εξοπλισμό των τελευταίων ρωσικών δυνάμεων που απομένουν στη Συρία.

Το τελευταίο υποβρύχιο

Το ρωσικό κανάλι Telegram VChK-OGPU μετέδωσε επίσης ότι απέπλευσε από την Μεσόγειο και το ρωσικό υποβρύχιο κλάσης Kilo RFS Novorossiksk (B261), μετά από μια επίσκεψη στο λιμάνι του Αλγερίου, η οποία ολοκληρώθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου.

Το συχνά ακριβές, ρωσικό κανάλι μετέδωσε μάλιστα ότι το υποβρύχιο είχε ακινητοποιηθεί προσωρινά, λόγω διαρροής καυσίμου. Σύμφωνα με την πλατφόρμα αμυντικών πληροφοριών OSINT, το υποβρύχιο πέρασε από το Στενό του Γιβραλτάρ στις 26 Σεπτεμβρίου, κατευθυνόμενο προς ρωσικά λιμάνια στο βορρά.

Το «Νοβοροσίσκ» ήταν το μόνο υποβρύχιο που είχε μέχρι τώρα η Μόσχα στη Μεσόγειο και αυτή τη στιγμή μπορεί να ειπωθεί ότι δεν υπάρχει πλέον ρωσικός στόλος στην περιοχή.

Για την ιστορία, στην αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, ο ρωσικός στόλος της Μαύρης Θάλασσας ανέπτυξε 10 πολεμικά πλοία στη Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένων δύο υποβρυχίων και δύο καταδρομικών – το Marshal Ustinov και τα καταδρομικά κλάσης Slava.

«Εκτοτε, υπήρξε μια αργή αλλά σταθερή αποχώρηση από την περιοχή, πρώτα των κύριων πολεμικών πλοίων επιφανείας και στη συνέχεια των υπόλοιπων πλοίων, αφήνοντας τη Μεσόγειο χωρίς σημαντική ρωσική παρουσία λόγω της έλλειψης μόνιμης επιχειρησιακής βάσης, δηλαδή της συριακής βάσης της Ταρτούς, παρά το γεγονός ότι η αποχώρηση είχε ήδη ξεκινήσει πριν από την απώλεια του μοναδικού λιμανιού που χρησιμοποιούσε η Ρωσία στη Μεσόγειο», λένε Ευρωπαίοι στρατιωτικοί αναλυτές

Η Συνθήκη του Μοντρέ

Η αλλαγή καθεστώτος στη Συρία και η κατάληψη της εξουσίας από τους τζιχαντιστές, έχει αφαιρέσει ένα σημαντικό σημείο τεχνικής υποστήριξης για τις μονάδες του Ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας που υπάρχουν στη Μεσόγειο. Η νέα κυβέρνηση στη Δαμασκό ακύρωσε τη συμφωνία για τη χρήση της ναυτικής βάσης από τη Ρωσία και τα ρωσικά πολεμικά πλοία αναγκάζονται να κάνουν ένα πολύ μακρύ ταξίδι ακόμη και μόνο για να πραγματοποιήσουν συνήθεις εργασίες συντήρησης που είναι αδύνατο να γίνουν στη θάλασσα.

Αλλωστε, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, η Τουρκία εφαρμόζοντας τη Συνθήκη του Μοντρέ του 1936, απαγόρευσε τη διέλευση πολεμικών πλοίων των εμπόλεμων χωρών μέσω του Βοσπόρου. Αποτέλεσμα; Τα ρωσικά πολεμικά σκάφη στη Μεσόγειο Θάλασσα δεν έχουν πλέον πρόσβαση στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας της Σεβαστούπολης και του Νοβοροσίσκ.

Λιβύη και Σουδάν

Η Μόσχα επιδιώκει εδώ και καιρό μια συμφωνία με την κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης του στρατηγού Χαλίφα Χαφτάρ για να αποκτήσει τη χρήση ενός λιμανιού στην Κυρηναϊκή χερσόνησο και να διατηρήσει μια σταθερή ναυτική παρουσία στη Μεσόγειο.

Προς το παρόν, η Μόσχα έχει καταφέρει να εξασφαλίσει μόνο μια αεροπορική βάση στο Τομπρούκ, στα σύνορα με το Σουδάν και το Τσαντ .Ταυτόχρονα, η Ρωσία επιδιώκει μια συμφωνία με το Σουδάν, για να εξασφαλίσει ένα μόνιμο λιμάνι προσέγγισης στην Ερυθρά Θάλασσα και έτσι να έχει ναυτική παρουσία στην πιο πολυσύχναστη θαλάσσια ή οδό στον κόσμο: τη διαδρομή Γιβραλτάρ-Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.