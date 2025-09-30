NYT: Οι ΗΠΑ απελαύνουν 100 Ιρανούς έπειτα από συμφωνία με την Τεχεράνη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απελαύνουν περίπου 100 Ιρανούς πίσω στο Ιράν, σύμφωνα με τους New York Times, οι οποίοι επικαλούνται δύο υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις και έναν Αμερικανό αξιωματούχο που γνωρίζει τα σχέδια.

Κατά το δημοσίευμα, Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως αμερικανική πτήση τσάρτερ απογειώθηκε τη Δευτέρα από τη Λουιζιάνα και αναμένεται να φθάσει στο Ιράν μέσω Κατάρ κάποια στιγμή σήμερα, Τρίτη.

Οι ταυτότητες των Ιρανών και οι λόγοι για τους οποίους αποπειράθηκαν να μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής σαφείς, αναφέρει η εφημερίδα. Μεταξύ των απελαθέντων είναι άνδρες και γυναίκες, μερικοί από αυτούς ζευγάρια. Κάποιοι είχαν προσφερθεί εθελοντικά να φύγουν αφού παρέμεναν σε κέντρα κράτησης για μήνες, και κάποιοι όχι, ανέφεραν οι δύο Ιρανοί, προσθέτοντας ότι σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, τα αιτήματα ασύλου είτε είχαν απορριφθεί είτε οι ενδιαφερόμενοι δεν είχαν ακόμη εμφανιστεί ενώπιον δικαστή για ακρόαση ασύλου.

Τα τελευταία χρόνια, έχει σημειωθεί αύξηση των Ιρανών μεταναστών που φτάνουν στα νότια σύνορα των ΗΠΑ και τα διασχίζουν παρανόμως, συμπεριλαμβανομένων πολλών που είχαν επικαλεστεί την απειλή διώξεων στην πατρίδα τους για τις πολιτικές και θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δίσταζαν για μεγάλο χρονικό διάστημα ή αντιμετώπιζαν προβλήματα στην απέλαση μεταναστών σε ορισμένες χώρες όπως το Ιράν, λόγω προβληματικών διπλωματικών σχέσεων και πρακτικών δυσκολιών σχετικά με την έγκαιρη έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων. Έτσι οι ΗΠΑ κατέληγαν είτε να θέτουν τους μετανάστες υπό κράτηση για μεγάλα χρονικά διαστήματα είτε να τους αφήνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.