Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο είναι έτοιμος να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο είναι έτοιμος να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση αμερικανικής στρατιωτικής επίθεσης στη χώρα, όπως έκανε γνωστό η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, προειδοποιώντας για «καταστροφικές» συνέπειες εάν λάβει χώρα μια τέτοια επίθεση.

Σύμφωνα με την Ροδρίγκες, ο Μαδούρο έχει υπογράψει διάταγμα που θα του δώσει διευρυμένες εξουσίες σε περίπτωση στρατιωτικής εισβολής στη χώρα.

Το διάταγμα θα επιτρέψει στον Μαδούρο να κινητοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις σε όλη τη Βενεζουέλα και να παραχωρήσει στον στρατό τον έλεγχο των δημόσιων υπηρεσιών και της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Η περίοδος ισχύος έχει οριστεί σε 90 ημέρες, με δυνατότητα ανανέωσης για διάστημα άλλων 90 ημερών.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας υπέγραψε το διάταγμα μεσούσης της κρίσης με τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν στείλει πολεμικά πλοία στην Καραϊβική με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει ότι κατέστρεψαν τρία ταχύπλοα που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα, σκοτώνοντας 14 επιβαίνοντες.

Ο Νικολάς Μαδούρο θεωρεί πως η Ουάσινγκτον εξυφαίνει σχέδια με στόχο την ανατροπή του.

Μιλώντας τη Δευτέρα, η Ροντρίγκεζ, η οποία είναι μία από τις στενότερες συμμάχους του Μαδούρο, χαρακτήρισε «μεγάλο ψέμα» τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι οι επιθέσεις τους αφορούσαν την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Ισχυρίστηκε ότι η εκστρατεία του προέδρου των ΗΠΑ αφορά στην πραγματικότητα τους φυσικούς πόρους της Βενεζουέλας, που είναι η χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο.

«Έχει μόνο έναν σκοπό και στόχο: τα αποθέματα πετρελαίου, φυσικού αερίου, χρυσού, ορυκτών και τον βιολογικό πλούτο που έχει η Βενεζουέλα – και τον οποίο χρειάζονται για αυτή τη νέα εποχή στην οποία η κυβέρνηση των ΗΠΑ κηρύσσει πόλεμο σε ολόκληρο τον πλανήτη», δήλωσε η Ροντρίγκεζ, αποδίδοντας την «πολεμοκαπηλία» των ΗΠΑ στον υπουργό Εξωτερικών της, Μάρκο Ρούμπιο, τον οποίο αποκάλεσε «Άρχοντα του Πολέμου».

Μέχρι πρόσφατα, πολλοί ειδικοί θεωρούσαν ότι η άσκηση πίεσης του Τραμπ προς τη Βενεζουέλα ήταν πολιτικό θέατρο, για να ευχαριστήσει τους ψηφοφόρους της χώρας και ενδεχομένως να πυροδοτήσει στρατιωτική εξέγερση εναντίον του Μαδούρο.

Όμως οι στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον τριών πλοίων κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας τις τελευταίες εβδομάδες, πιθανότατα σκοτώνοντας όλους τους επιβαίνοντες, έχουν πείσει μερίδα αναλυτών ότι υπάρχει πιθανότητα περαιτέρω κλιμάκωσης.

Την κατάσταση φαίνεται να επιδεινώνει η είδηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σενάρια για πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας, εναντίον διακινητών ναρκωτικών, σύμφωνα με δημοσίευμα του αμερικανικού δικτύου NBC News την Παρασκευή που επικαλέστηκε τέσσερις ανώνυμες πηγές που γνωρίζουν το θέμα.