Υπέρ του σχεδίου Τραμπ για ειρήνη στη Γάζα η ισραηλινή αντιπολίτευση

Ο βουλευτής της ισραηλινής αντιπολίτευσης Μπένι Γκαντς δήλωσε σήμερα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι η πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα που διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια, είναι μια ευκαιρία για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα και για τη διαφύλαξη της ασφάλειας του Ισραήλ.

Ο Γκαντς, ο οποίος εντάχθηκε στην κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 αλλά αργότερα αποχώρησε, ηγείται του κεντροδεξιού κόμματος Εθνική Ένωση, το οποίο έχει οκτώ από τις 120 έδρες του ισραηλινού κοινοβουλίου.

I laud President Trump’s extraordinary efforts to secure a hostage deal and safeguard Israeli security. Now is the time for initiative. President Trump’s plan must be implemented, our hostages brought home, Israel’s operational freedom maintained, Hamas’ terror regime in Gaza… ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Ναυτεμπορική TV: Από σήμερα στην τηλεόρασή σας – Το ανανεωμένο πρόγραμμα του καναλιού — בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) September 29, 2025

Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ, του οποίου το κόμμα Γες Ατίντ (“Υπάρχει Μέλλον”) έχει 24 έδρες, έγραψε επίσης στην πλατφόρμα X ότι υποστηρίζει την πρόταση Τραμπ.

בערב הזה הלב של כולנו עם משפחות החטופים שיקיריהם נמצאים בגיהנום בעזה כמעט שנתיים, ומאז הם נאבקים את אחד המאבקים ההירואים והצודקים שידענו. זעקתכם לא שקופה, היא חוצה כל בית בישראל ועד הבית הלבן. מחבקים אתכם ומלאי תקווה שסבלכם יפסק סוף סוף. — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) September 29, 2025

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

