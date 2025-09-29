Οι συγγενείς των Ισραηλινών ομήρων χαιρετίζουν το σχέδιο Τραμπ

Το Φόρουμ των Οικογενειών, η κύρια ισραηλινή οργάνωση συγγενών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, χαιρέτισε σήμερα το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στη Χαμάς να το αποδεχτεί.

«Πρόκειται για μια ιστορική συμφωνία που θα επιτρέψει στον λαό μας να θεραπευτεί, να τερματίσει τον πόλεμο και να χαράξει ένα νέο μέλλον για τη Μέση Ανατολή», δήλωσε το Φόρουμ των Οικογενειών ομήρων σε ανακοίνωση. «Ο κόσμος πρέπει να ασκήσει τη μέγιστη πίεση για να διασφαλίσει ότι η Χαμάς θα αδράξει αυτή την ιστορική ευκαιρία για ειρήνη», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

